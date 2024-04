Brasileiro e queniana vencem maratona New Balance em Porto Alegre

Um brasileiro e uma queniana venceram a maratona da New Balance 42K Porto Alegre neste domingo (28). Mais de 7 mil corredores participaram da competição com 42 quilômetros. Paulo Paula, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020, venceu com tempo de 2h13m11s.

A queniana Viola Kosgei marcou o tempo de 2h38m05s, acima da melhor marca já estabelecida em maratonas no Brasil, que pertence à sua compatriota Rumokol Chepkanam desde 2012 (2h31m21s). É a primeira edição do evento que teve ainda disputas em cinco quilômetros, 10 quilômetros e 21 quilômetros.



A maratona teve largada às 6h no Monumento ao Expedicionário, próximo ao Centro, antes de o sol nascer e com temperatura amena. No percurso, que passou por lugares icônicos como o Centro Histórico, a Estátua do Laçador, o Cais Mauá e o Estádio Beira-Rio, os líderes começaram a despontar.

No masculino, o pelotão de elite contou na primeira metade da prova com Paulo Paula, Justino Pedro da Silva e Giovani dos Santos. Mas na reta final, especialmente a partir do quilômetro 24, Paulo abriu distância dos adversários e cruzou a linha de chegada com ampla vantagem.



Paulo cruzou a linha de chegada menos de dois minutos acima da melhor marca já estabelecida em maratonas no País, que pertence a Vanderlei Cordeiro de Lima desde 2002 (2h11m19s), e ficou bem perto de conquistar o bônus especial oferecido pela organização da New Balance 42K Porto Alegre caso este tempo fosse quebrado. Pela vitória, Paulo ganhou uma premiação de R$ 50 mil.

“A organização está de parabéns. Foi uma excelente prova, em um percurso muito gostoso de correr. Recebi muito carinho do público aqui em Porto Alegre, e isso foi muito importante para que eu chegasse em primeiro lugar. Esse calor humano foi fundamental para a minha vitória”, falou Paulo Paula, em nota.



Na segunda e terceira posições, ficaram dois atletas da equipe APA Petrolina patrocinados pela New Balance. Justino Pedro da Silva foi o vice-campeão com a marca de 2h16m19s, e Edson Amaro chegou logo atrás, com 2h16m22s. Completaram o pódio Ederson Vilela, quarto colocado (2h17s18s), e Franck Caldeira, em quinto lugar (2h22m10s).

No feminino, Viola e a brasileira Mirela Saturnino rivalizaram até os últimos quilômetros. Na reta final, a corredora africana conseguiu deixar Mirela para trás para vencer. A queniana não conseguiu conquistar o bônus oferecido pela organização, mas faturou R$ 50 mil pela vitória, o que foi bastante comemorado por ela.

Veja a classificação na maratona New Balance de Porto Alegre:

Masculino

1º. Paulo Paula - 2h13m11s

2º. Justino Pedro da Silva - 2h16m19s

3º. Edson Amaro - 2h16m22s

4º. Ederson Vilela - 2h17m18s

5º. Franck Caldeira - 2h22m10s

Feminino

1º. Viola Kosgei - 2h38m05s

2º. Mirela Saturnino - 2h40m24s

3º. Marlei Willers - 2h46m14s

4º. Ana Catarina Amancio - 2h49m26s

5º. Jessica Amanda Pereira - 2h53m17s