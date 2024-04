Vasco é goleado pelo Criciúma em São Januário e técnico Ramón Díaz é demitido

O Vasco foi atropelado pelo Criciúma em São Januário, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Irreconhecível, o time carioca foi superado por 4 a 0 diante dos catarinenses e chegou à terceira derrota consecutiva na competição nacional. Poucos minutos após o fim da partida, o clube carioca anunciou a demissão do técnico Ramón Díaz.

"O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente", informou o clube cruzmaltino. Trata-se da segunda demissão de treinador deste Brasileirão - o primeiro foi Thiago Carpini, no São Paulo.



Com o resultado, o Vasco estacionou nos três pontos, caiu para a 16ª colocação e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Do outro lado, o Criciúma manteve a invencibilidade no Brasileirão, venceu pela primeira vez e foi a cinco pontos, saltando para a sétima posição da tabela.



Após duas derrotas consecutivas - 2 a 1 diante do Fluminense e do Red Bull Bragantino - longe de seu estádio, o time cruzmaltino voltou a apresentar uma atuação abaixo do esperado, dado o investimento para a montagem do elenco para a temporada. Os principais destaques da tarde foram Fellipe Matteus e Bolasie, que construíram a goleada do Criciúma.



Durante a partida, foram proferidas ofensas da torcida do Vasco ao CEO da SAF Lúcio Barbosa, à empresa 777, pedindo a saída da organização, e, pela primeira vez, ao treinador Ramón Díaz, que sofreu sua pior derrota no comando cruzmaltino - que acabou selando seu destino no clube.



O Vasco foi quem tomou as rédeas ofensivas da partida nos primeiros minutos. Dominando a posse de bola, conseguiu chegar com perigo pela primeira vez aos 11 minutos, com Vegetti, que de cabeça, tirou tinta da trave.



Entretanto, quando os cariocas eram melhores, Bolasie roubou uma bola no meio-campo e a bola sobrou para Fellipe Mateus, que dominou de peito, e de muito longe, mandou uma trivela no canto de Léo Jardim, abrindo o placar para o Criciúma, aos 31.



Aos 36, o Vasco respondeu em um contra-ataque puxado por Rayan, onde David tabelou com o jovem atacante, que tocou para Vegetti. O artilheiro tocou na medida para Payet, na área, que dominou e mandou a bola na trave.



Aos 39, Vegetti se antecipou a Felipe Matteus na área e foi atingido, originando pênalti para o time da casa. Entretanto, na cobrança, o centroavante bateu fraco para defesa de Gustavo do lado esquerdo. Desde então, o Vasco sofreu um apagão e Rodrigo, aos 51, quase ampliou ao mandar uma bola na trave.



Na volta para a segunda etapa, logo aos dois minutos, o Criciúma mostrou que não mediria esforços para confirmar a vitória. Barreto achou Bolasie na área, que tocou para Fellipe Mateus, livre, chutar cruzado e ampliar o marcador em São Januário. Desde então, o pesadelo do Vasco só aumentou.



Aos nove, Bolasie foi lançado com liberdade, driblou Hugo Moura na área e tocou no ângulo, fazendo o terceiro gol. Pouco depois, aos 23, foi a vez de Higor Meritão fazer o quarto, após cobrança de escanteio, com mais uma falha defensiva do Vasco, ele pegou a sobra e finalizou.



O visitante ainda teve mais duas chances de fazer o quinto gol, com Vizeu e Eder, mas parou em Léo Jardim, que impediu que a goleada fosse ainda maior. Sobram vaias e protestos, inclusive, com copos plásticos atirados em direção a Ramón Diaz em sua saída do gramado.