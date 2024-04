Série B - Dando a largada na 2ª rodada, jogam nesta sexta, às 19h, Ituano x Operário e Sport x Vila Nova-GO; Avaí x Santos (20h) e Guarani x Chapecoense (21h). No sábado, às 17h, tem Paysandu x Botafogo-SP; América-MG x Novorizontino (18h). No domingo, às 16h, tem Coritiba x Brusque e, às 18h30min, Goiás x Ponte Preta. Série C - Pela 2ª rodada, jogam no domingo: Londrina x Ypiranga e, às 16h30min; Botafogo-PB x Caxias, às 19h. Série D - Pela 1ª rodada, nesta sexta, às 16h, tem Avenida x Cascavel. No domingo, às 16h, Barra x Novo Hamburgo e, às 17h, Concórdia x Brasil-Pel. Marta - A Rainha do Futebol confirmou sua aposentadoria da seleção brasileira feminina ao final de 2024. Em sua carreira pelo Brasil, ela disputou cinco Olimpíadas e conquistou duas medalhas de prata, em 2004 e 2008. No Pan-Americano, é bicampeã (2003 e 2007). Na Copa América, tem três títulos (2003, 2010 e 2018). Tênis - A brasileira Bia Haddad voltou ao circuito mundial nesta quinta-feira, no WTA 1000 de Madri, na Espanha. Diante da italiana Sara Errani, a atual número 14 do mundo impôs sua potência, controlou a maioria dos pontos e, após uma discussão com a árbitra de cadeira no meio do segundo set, disparou no placar para vencer com folga por 6/3 e 6/2. João Fonseca, de 17 anos, também venceu nesta quinta. Ele derrotou o americano Alex Michelsen por 2 sets a 1 (4/6, 6/0 e 6/2). Tênis 2 - A partir deste domingo até 5 de maio, o Brasil Tennis Open, torneio que faz parte do calendário mundial da ATP Challenger Tour, será realizado na Associação Leopoldina Juvenil, na sede Marquês do Herval, no bairro Moinhos de Vento. O evento busca colocar tenistas brasileiros e internacionais em lugares importantes do ranking da ATP. Dos jogadores já confirmados, quatro são brasileiros: Matheus Pucinelli, João Lucas Reis, Pedro Sakamoto e Mateus Alves. Com entrada gratuita, a expectativa é receber cerca de 500 pessoas por dia.