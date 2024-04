Liverpool perde clássico e vê Arsenal se isolar na liderança do Inglês

O Everton venceu o Liverpool por 2 a 0 nesta quarta-feira (24), em jogo da 29ª rodada do Campeonato da Inglaterra. A partida foi realizada no Goodison Park. Jarrad Branthwaite e Calvert-Lewin marcaram para o Everton. Os gols foram no primeiro e no segundo tempo. As equipes voltam a jogar no sábado (27), também pelo Inglês. O Everton receberá o Brentford, enquanto o Liverpool visita o West Ham.

Competindo em lados opostos da tabela, tanto Everton quanto Liverpool precisavam dos três pontos. Os donos da casa tentam se afastar de vez da zona de rebaixamento, enquanto os Reds, com 74 pontos, ainda brigam diretamente com o Arsenal (líder com 77 pontos) e o Manchester City (3º com 73) pelo título da Premier League.

As duas equipes impuseram volume de jogo desde o primeiro minuto, mas o Everton contou com o apoio da torcida para abrir o placar. Depois de fazer 1 a 0, o time do Goodison Park ficou na defensiva. Pickford foi decisivo para garantir a vitória parcial no intervalo.

O Everton recuou e esperou para atacar com objetividade. No momento em que o Liverpool parecia melhor, o segundo gol saiu em uma jogada de escanteio. Nesta quinta, o City vai a campo para enfrentar Brighton, fora de casa. Caso vença seu compromisso, o time de Pep Guardiola ultrapassa os Reds na tabela de classificação.