Libertadores - Fechando a 3ª rodada da competição, se enfrentam nesta quarta, às 19h, pelo Grupo A: Cerro Porteño-ARG x Fluminense; B: Cobresal-CHI x Talleres-ARG. E, às 21h, também pelo B: Barcelona de Guayaquil-EQU x São Paulo; E: Palestino-CHI x Millonarios-COL. Sul-Americana - O Fortaleza recebe o Boca Juniors na Arena Castelão, às 21h, em jogo que vale a liderança do Grupo D. CPI das Apostas - A operação do Senado Federal convocou novos personagens para prestar depoimentos em sessão secreta. Dentre os convocados estão Raphael Claus, árbitro da Fifa e presente na última Copa do Mundo, Daiane Muniz, assistente de vídeo (VAR) da Fifa, e Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Brasileirão - O Botafogo enviou um ofício à CBF pedindo o afastamento do árbitro Raphael Claus da equipe escalada para o clássico contra o Flamengo, neste domingo. O pedido estaria relacionado a denúncias contra Claus feitas por John Textor, acionista do futebol do alvinegro carioca, durante depoimentos dados pelo dirigente alvinegro à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Fórmula 1 - O CEO da competição, Stefano Domenicali, rebateu as críticas de Max Verstappen e Fernando Alonso sobre o número de corridas que integram a atual temporada do Mundial. Na opinião dos pilotos, 24 provas tornam o calendário sufocante, principalmente no que diz respeito às viagens e ao desgaste físico. O dirigente não gostou do que ouviu e afirmou que a quantidade atual é a ideal. "Ninguém é obrigado a permanecer na Fórmula 1 se não se sentir confortável com esta decisão", disparou o experiente italiano, que já foi chefe da Ferrari. Tênis - Thiago Wild está na 2ª rodada do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Nesta quarta, o paranaense número 63 da ATP aplicou um duplo 6/4 russo Roman Safiullin na estreia do torneio. Na próxima rodada, ele tem pela frente o italiano Lorenzo Musetti, número 29 do mundo. Paris 2024 - Vagner Souta e Valdenice Conceição conquistara, nesta quarta-feira, a terceira e quarta vaga da canoagem de velocidade brasileira para os Jogos Olímpicos. no Campeonato Pan-Americano de Canoagem de Velocidade e Qualificatória Olímpica das Américas 2024, sediado na Flórida, nos Estados Unidos.