Série B - Fechando a 1ª rodada, Brusque e Mirassol se enfrentam, hoje, às 21h. Libertadores - Dando a largada na 3ª rodada, jogam, hoje, às 19h, pelo Grupo G: Caracas-VEN x Rosário Central-ARG. Às 21h, pelo F: Liverpool-URU x San Lorenzo-ARG; Às 21h30min, pelo F: Atlético-MG x Peñarol-URU; A: Colo-Colo-CHI x Alianza Lima-PER. Às 23h, pelo D: Junior Barranquilla-COL x LDU Quito-EQU. Sul-Americana - Pela 3ª rodada, jogam os seguintes brasileiros: às 19h, pelo Grupo B: Unión La Calera-CHI x Cruzeiro; às 21h, pelo G: Deportivo Garcilaso-PER x Cuiabá; às 21h30min, pelo F: Argentinos Juniors-ARG x Corinthians. Justiça - John Textor, dono da SAF do Botafogo, participou ontem da terceira reunião da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, em Brasília. Questionado sobre as denúncias de que o Palmeiras teria sido beneficiado no Brasileirão de 2022 e 2023, ele reafirmou que acredita estar certo e destacou que não está acusando os clubes em si. "Investi muito recurso nessa investigação, identifiquei dois jogos que acredito que tiveram manipulação. Se vocês analisarem minha declaração, eu só preciso apresentar um jogo na última temporada para validá-la.", disse. FGF - A entidade promoverá o workshop Gestão Integrada de Alto Rendimento: da Formação ao Alto Rendimento - O Case do Grêmio. O evento ocorre no dia 29 de abril, das 19h às 22h, no auditório da entidade, e contará com a presença do coordenador geral da base, Francesco Barletta, do diretor-executivo, Luís Vagner Vivian, e do coordenador do setor de análise e desenvolvimento, Fernando Lázaro. Thiago Silva - Após quatro temporadas no Chelsea, o zagueiro não deve renovar seu contrato que se encerra em junho, deixando o clube londrino. O assunto veio à tona depois da eliminação na Copa da Inglaterra, após a derrota para o Manchester City por 1 a 0. Prêmio Laureus - Novak Djokovic (melhor atleta masculino), Jude Bellingham (revelação), Aitana Bonmatí (melhor atleta feminina) e a seleção espanhola feminina de futebol (melhor equipe) levantaram os principais troféus na cerimônia de premiação do Oscar do Esporte, divulgado ontem. A skatista Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo voltaram a bater na trave, como ocorreu 2023.