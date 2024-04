Série B - Dando a largada na competição, jogam nesta sexta-feira, às 19h: Novorizontino x CRB e Botafogo-SP x América-MG. E, às 21h, tem Operário-PR x Avaí. No sábado, às 15h30min, duelam Chapecoense x Ituano. Às 16h30min, tem Santos x Paysandu; às 17h, Amazonas x Sport; às 18h, Ceará x Goiás. Já no domingo, às 18h, jogam Ponte Preta x Coritiba. Série C - Neste sábado, estreiam os gaúchos. Às 17h: Tombense x São José; 19h30min: Ypiranga x CSA e Caxias x Athletic. São Paulo - A direção anunciou a demissão do técnico Thiago Carpini nesta quinta-feira, após a derrota para o Flamengo, na noite de quarta, pela 2ª rodada do Brasileirão. O mau desempenho, as derrotas e a eliminação nas quartas de final do Paulistão foram fundamentais para a queda do treinador. O time será comandado de forma interina pelo auxiliar técnico Milton Cruz. Corinthians - Maycon sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai passar por cirurgia. Ele teve a lesão no joelho durante a derrota por 2 a 0 para o Juventude na quarta-feira, no Alfredo Jaconi. O meio-campista será operado nos próximos dias e pode não jogar mais na temporada Bragantino - Atento ao mercado, o Massa Bruta acertou a contratação do zagueiro Pedro Henrique, de 28 anos, do Athletico-PR. Ele chega em definitivo para reforçar o elenco na sequência da temporada. O defensor chegou a negociar com o Grêmio. Fórmula 1 - Após um hiato de quatro anos, o Grande Prêmio da China marca seu retorno ao calendário da categoria. O Circuito Internacional de Xangai ocorre entre esta sexta-feira e domingo. Às 23h30min desta sexta tem corrida sprint. No sábado, às 3h30min, tem a classificação. E no domingo, às 4h, a corrida principal. Basquete - Um dia após anunciar a saída do técnico Gustavo De Conti da seleção masculina, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) já tem um novo nome para comandar a equipe. O escolhido é o croata Aleksandar Petrovic, 65, que já comandou o Brasil entre outubro de 2017 e outubro de 2021. Ele terá como missão tentar a classificação da equipe para os Jogos Olímpicos de Paris. O pré-olímpico da modalidade será disputado na Letônia, entre 2 e 7 de julho.