Vasco pede desculpas e lamenta comentário machista do técnico Ramón Díaz

O técnico Ramón Díaz se envolveu em uma polêmica após a derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira (17), ao soltar uma frase machista para reclamar da arbitragem em Bragança Paulista. Horas depois, a direção do clube carioca veio a público para pedir desculpas e lamentar a declaração.



"Com relação aos árbitros, não podemos falar muito. Tem o VAR. Na última partida, em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher. Acho que é complicado, porque o futebol é tão dinâmico, tanta pressão, tão rápido, com decisões tão rápidas", afirmou o argentino, após a derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

Cerca de meia hora depois, o próprio comandante vascaíno procurou os jornalistas para tentar justificar o seu discurso na coletiva feita no estádio do Bragantino. "Fui mal interpretado. O que eu quis dizer é que apenas uma pessoa não pode tomar decisão. Quero dizer que se alguém interpretou mal a minha declaração, eu venho aqui pedir desculpas. Não foi a minha intenção", comentou.



Nas redes sociais, o Vasco também se manifestou e pediu desculpas pela fala do treinador. "O Vasco lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas", escreveu o clube.

Sobre o jogo, Ramón viu uma partida em que as duas equipes criaram boas chances de gol. Ele voltou a falar da arbitragem e deu a entender que o VAR precisa ser mais bem utilizado. "Em relação ao VAR, já falei, é difícil. O VAR toma muitas decisões. Na última rodada, foram muitos erros de arbitragem. Isso tem que melhorar", comentou o treinador vascaíno.