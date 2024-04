Philadelphia 76ers bate Miami Heat e garante vaga nos playoffs da NBA

O Philadelphia 76ers faturou a sétima e penúltima vaga da Conferência Leste nos playoffs da NBA. Na noite desta quarta-feira, o time da Filadélfia superou o Miami Heat por 105 a 104, diante de sua torcida, pelo play-in, a repescagem do mata-mata da competição. No outro jogo da noite, o Chicago Bulls superou o Atlanta Hawks por 131 a 116, em casa.

Em posição mais favorável na temporada regular, os Sixers só precisaram entrar em quadra uma vez para buscar a vaga nos playoffs. Com o triunfo, a equipe da Filadélfia já sabe quem enfrentará na primeira rodada da pós-temporada: o New York Knicks.



Já o Miami Heat ainda tem uma chance de entrar nos playoffs ao enfrentar os Bulls. O vencedor deste confronto ficará com a oitava e última vaga no Leste. E terá pela frente o grande favorito Boston Celtics, dono da melhor campanha da temporada regular.



Na Filadélfia, o time da casa foi liderado por Joel Embiid, autor de um "double-double" de 23 pontos e 15 rebotes. Nicolas Batum saiu do banco de reservas para marcar 20 pontos, enquanto Tyrese Maxey contribuiu com 19.



Pela equipe de Miami, Tyler Herro foi o principal jogador, com 25 pontos e nove assistências. Bam Adebayo terminou a partida com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 10 pontos e 12 rebotes. Jimmy Butler anotou 19 pontos, mas virou motivo de preocupação por deixar a quadra com dores no joelho.



Em Chicago, os Bulls contaram com o apoio da torcida para seguirem vivos no play-in. O time venceu o Atlanta Hawks por 131 a 116, com destaque para o cestinha Coby White, responsável por 42 pontos. Nikola Vucevic também brilhou com um "double-double" de 24 pontos e 12 rebotes. DeMar DeRozan contribuiu com 22 pontos.



A sólida atuação do trio neutralizou o bom jogo coletivo dos Hawks. Quatro jogadores alcançaram a marca de ao menos 20 pontos no jogo: Dejounte Murray (30 pontos), Trae Young (22 pontos e 10 assistências), Clint Capela (22 pontos e 17 rebotes) e Bogdan Bogdanovic (21 pontos).



Confira os resultados da noite desta quarta-feira:





Philadelphia 76ers 105 x 104 Miami Heat



Chicago Bulls 131 x 116 Atlanta Hawks