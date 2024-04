Notas esportivas

Brasileirão - Fechando a 2ª rodada, Botafogo e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta, às 21h30min. Liga dos Campeões - Fechando as quartas de final da competição, jogaram nesta quarta-feira: Bayern (3) 1 x 0 (2) Arsenal e Manchester City (3) 1 x 1 (4) Real Madrid. Os dois classificados se enfrentam na semifinal. O outro jogo que define quem vai à grande final é PSG x Borussia Dortmund. Santos - O presidente Marcelo Teixeira confirmou nesta quarta que o clube encerrou o 'transfer ban' aplicado pela Fifa no mês passado, após o pagamento da dívida com o Krasnodar, da Rússia, e também revelou dois reforços para o início da Série B: Patrick e Escobar. O primeiro chega por empréstimo até o fim do ano e deve ser contratado em definitivo na sequência. Já o segundo fruto uma troca com o Fortaleza pelo lateral Felipe Jonatan. Apostas esportivas - A CPI das Apostas Esportivas do Senado aprovou o convite para os presidentes do Botafogo, Palmeiras e São Paulo prestarem depoimento. John Textor, dono da SAF que comanda o clube carioca, deve ser o primeiro a falar aos senadores em audiência convocada para a próxima segunda-feira. Os demais dirigentes ainda não têm data para depor. O cartola entrou na mira da comissão após fazer acusações, sem apresentar provas, de manipulação em partida entre Palmeiras e São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2023. Paris 2024 - Os EUA anunciaram os convocados da seleção de basquete para os Jogos Olímpicos. O "Time dos Sonhos" contará com 12 jogadores da NBA. LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis e Kevin Duran então entre os convocados. A seleção norte-americana é comandada pelo treinador Steve Kerr. Basquete - A CBB anunciou nesta quarta-feira que Gustavo De Conti não é mais treinador da seleção masculina. O profissional deixa o cargo em um momento crucial para a equipe, a exatos cem dias do início dos Jogos de Paris e a dois meses e meio da disputa do pré-olímpico, de 2 a 7 de julho, na Letônia.