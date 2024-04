PSG e Dortmund protagonizam viradas e vão à semifinal da Liga dos Campeões

Estão definidos os dois primeiros semifinalistas da Ligas dos Campeões. O mata-mata do principal torneio europeu está pegando fogo e, nesta terça-feira (16), foi a vez de Paris Saint-Germain (PSG) e Borussia Dortmund protagonizarem viradas imponentes contra Barcelona e Atlético de Madrid, respectivamente. Agora, as equipes se enfrentam na busca por uma vaga na grande final.

O PSG conseguiu virar o jogo e o confronto nesta terça em solo espanhol. Após perder o jogo de ida por 3 a 2 em Paris, o time francês viu os catalães abrirem o placar, mas reagiu, goleou o rival espanhol por 4 a 1 e continua em busca de seu primeiro título da competição.

O tento do Barcelona foi anotado pelo brasileiro Raphinha, que também deixou dois tentos no jogo de ida. Logo em seguida, Araujo foi expulso e o cenário mudou completamente. Os franceses fizeram valer a superioridade numérica e tomaram conta do duelo. Dembélé, Vitinha e Mbappé duas vezes marcaram para o time de Luis Henrique.

Já o Borussia eliminou o Atlético após vencer o jogo de volta por 4 a 2, no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. Os donos da casa abriram 2 a 0 em cinco minutos com Julian Brandt e Ian Maatsen.

No segundo tempo, foi a vez de Füllkrug e Sabitzer deixarem o deles, com um intervalo de dois minutos. Os madrilenos descontaram com Hummels contra e Ángel Correa, ambos no segundo tempo. No primeiro jogo, o time espanhol venceu por 2 a 1 e estava com um pé na semi.

Nesta quarta-feira, se enfrentam pelos outros dois jogos de volta das quartas de final, às 16h: Bayern (2) x (2) Arsenal e Manchester City (3) x (3) Real Madrid.