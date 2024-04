Copa do Brasil - A CBF realiza, nesta quarta-feira, o sorteio que vai definir os confrontos da terceira fase da competição. O evento começa a partir das 14h30min, na sede da entidade no Rio de Janeiro. A dupla Gre-Nal está no pote 1, e só pode enfrentar adversários que pertencem ao pote 2, composto por: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB. Liga dos Campeões - Estão definidos os dois primeiros semifinalistas do principal torneio da Europa. Se enfrentaram nesta terça, pelo jogo de volta das quartas de final: Barcelona (4) 1 x 4 (6) PSG e Dortmund (5) 4 x 2 (4) Atlético de Madrid. Hoje, às 16h, se enfrentam pelos outros jogos da eliminatória: Bayern (2) x (2) Arsenal e Manchester City (3) x (3) Real Madrid. Brasileirão - Três árbitros que apitaram jogos da primeira rodada da competição foram removidos dos próximos compromissos por tempo indeterminado. A medida da entidade é para que eles passem por aperfeiçoamento após apresentarem desempenhos abaixo do esperado. O trio é composto por Flávio Rodrigues de Souza (Vasco x Grêmio), André Luiz Skettino (Atlético-GO x Flamengo) e Yuri Elino (Corinthians x Atlético-MG). Romário - O baixinho deve voltar a atuar profissionalmente como jogador de futebol. O protagonista da conquista do tetracampeonato da seleção brasileira em 1994 e hoje senador (PL-RJ), de 58 anos, foi inscrito pelo América-RJ, do qual também é o presidente, para defender as cores do clube na disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca, que começa em maio. Surfe - Cinco brasileiros se classificaram para as oitavas de final da etapa de Margaret River, na Austrália, do Circuito Mundial. Gabriel Medina, os irmãos Miguel e Samuel Pupo, Caio Ibelli e Ítalo Ferreira seguem vivos na briga pelo título. Tênis - A maior promessa da modalidade no País deu mais um passo importante rumo à elite do esporte nesta terça-feira. No ATP 250 de Bucareste, na Romênia, o carioca João Fonseca, de 17 anos, derrotou o italiano Lorenzo Sonego (nº 51 do mundo) por 7/6(5) e 7/5 e avançou às oitavas de final. Foi a primeira vitória do brasileiro em um torneio de nível ATP fora do Brasil.