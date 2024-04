Brasileirão - Dando a largada na 2ª rodada, Bahia e Fluminense se enfrentam nesta terça, às 21h30min, na Arena Fonte Nova. Liga dos Campeões - Pelo jogo de volta das quartas de final, jogam nesta terça, às 16h: Borussia Dortmund (1) x (2) Atlético de Madrid e Barcelona (3) x (2) PSG. Justiça - Marcado inicialmente para esta segunda-feira, o julgamento do dono da SAF Botafogo, John Textor, foi adiado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O norte-americano será julgado por não apresentar provas ao STJD das acusações de um suposto esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O adiamento foi determinado pelo relator do caso, o auditor Miguel Ângelo Cançado, que está viajando e pediu mais tempo para analisar os documentos. Textor será julgado na próxima sessão da 1ª Comissão Disciplinar do STJD, que ainda não tem data definida. Futebol feminino - Kleiton Lima não é mais treinador da equipe feminina do Santos. Nesta segunda, o clube divulgou nota comunicando o afastamento do técnico a pedido do próprio profissional. A solicitação veio após os protestos contra ele em partidas do Brasileirão. No ano passado, ele foi acusado de assédio moral e sexual ao grupo santista. Thiago Galhardo - O Goiás anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante ex-Inter. O jogador pertence ao Fortaleza e chega ao clube goiano por empréstimo até o final da temporada. Na última terça-feira, ele pediu para deixar o Leão do Pici, após protagonizar uma agressão a um funcionário do Ceará no clássico pela final do Campeonato Cearense, e ficou de fora das duas últimas partidas do time. América-MG - Após ser demitido do Vasco há três semanas, o dirigente Alexandre Mattos foi anunciado, ontem, como o novo executivo de futebol do Coelho. O clube mineiro divulgou a chegada do diretor nas suas redes sociais. Tênis - Nesta segunda-feira, na estreia do ATP 250 de Bucareste, após mais de 3h em quadra o brasileiro Thiago Wild saiu vitorioso contra Luca Nardi e já sabe quem ele irá enfrentar nas oitavas de final. O adversário será o argentino Mariano Navone, finalista do Rio Open e semifinalista do ATP 250 de Marrakech. O número 52º do mundo está em alta, tanto que venceu dez dos seus últimos 12 confrontos.