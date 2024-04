Curry e LeBron fora dos playoffs? Dupla tenta evitar fracasso após 18 anos

Dois dos maiores talentos da história da NBA, Stephen Curry e LeBron James podem ficar fora dos playoffs da atual temporada e quebrar uma sequência de 18 anos. Desde 2005, os amantes do basquete não sabem o que é ter um playoff sem a presença de Curry ou LeBron. De lá para cá, o nome de pelo menos um deles sempre esteve na pós-temporada.

A sequência marcante começou em 2006, quando LeBron James garantiu classificação para o primeiro playoff de sua carreira. O astro dos Lakers não brigou pelo título apenas em 2019 e 2022. Já Stephen Curry apareceu pela primeira vez nos playoffs em 2013. Pelo Golden State Warriors, o armador não foi à pós-temporada em 2020 e 2021.

Com o fim da temporada regular, Curry e LeBron se garantiram apenas no play-in. Enquanto os Lakers ficaram em oitavo, os Warriors terminaram em décimo na Conferência Oeste. O play-in envolve os times que se classificaram entre o sétimo e o décimo lugar de cada conferência. As equipes se enfrentam em jogos únicos de mata-mata. Os vencedores garantem as últimas vagas para os playoffs. As primeiras partidas estão marcadas para terça-feira (16).



Como vai funcionar o play-in

Os Lakers, time de LeBron, enfrentam o New Orleans Pelicans. O vencedor do jogo estará garantido nos playoffs para encarar o Denver Nuggets. Caso o Los Angeles Lakers perca, LeBron James terá outra chance. A equipe perdedora do confronto entre o sétimo e o oitavo colocado disputa mais uma partida como última oportunidade.

Já o Golden State Warriors tem situação mais delicada. Por ter ficado em décimo, a franquia de Curry vai enfrentar o Sacramento Kings. Se vencer, os Warriors terão que disputar a última vaga com o perdedor do jogo entre Lakers e Pelicans. Caso sejam derrotados, Curry e companhia estarão eliminados na NBA.

Curry e LeBron podem se enfrentar

A chance de os craques se enfrentarem pela última vaga nos playoffs existe. Para isso acontecer é necessária uma combinação de resultados. Basta o Golden State Warriors vencer e o Los Angeles Lakers perder nos primeiros jogos do play-in. Se isso acontecer, Curry e LeBron se enfrentarão em confronto decisivo para definir o rival do Oklahoma City Thunder nos playoffs.



Datas dos jogos:

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers - 16/04, às 20h30min (de Brasília)

Sacramento Kings x Golden State Warriors - 16/4, às 23h (de Brasília)

Perdedor de Pelicans x Lakers contra Vencedor de Kings x Warriors - Data e horário a serem definidos