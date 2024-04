Senado instala CPI para investigar manipulação de resultados no futebol

O Senado instalou, nesta quarta-feira (10), uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os possíveis esquemas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O debate ganhou força neste início de ano, principalmente por conta das denuncias do norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo. Quem requeriu o pedido foi o senador Romário (PL-RJ), no domingo, quando atrelou a falta de regulamentação das casas de apostas no Brasil como um indicativo dos supostos casos.

O grupo formado por 11 membros titulares e 7 suplentes tem 180 dias para concluir a investigação. Há possibilidade de prorrogação, caso necessário. Na presidência da CPI, está Jorge Kajuru (PSB-GO), enquanto a relatoria está à cargo de Romário.

O principal alvo das denúncias de Textor é o Palmeiras, presidido por Leila Pereira. O cartola afirma que tem provas incriminatórias sobre os dois últimos títulos brasileiros do alviverde paulista, em 2022 e 2023. No entanto, ele ainda não apresentou as supostas evidências, e até o momento é de conhecimento do público que o dirigente possui apenas um relatório produzido por Inteligência Artificial (IA) sobre partidas envolvendo o Palmeiras — Vitórias por 4 a 0 sobre o Fortaleza em 2022 e 5 a 0 sobre o São Paulo em 2023.

A CPI deve iniciar os trabalhos a partir da próxima quarta-feira, no dia 17 de abril.