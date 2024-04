Santos reavalia elenco e planeja saídas antes de contratações para a Série B

Com o fim do Campeonato Paulista, a diretoria do Santos reavalia o elenco para diminuir custos mensais enquanto busca reforços para o Brasileiro. Os dirigentes estão avaliando saídas pontuais visando a Série B. A intenção é fazer uma espécie de limpa no elenco após o fim do Paulista para que cheguem novos jogadores.

Marcelinho, que chegou ao Peixe por empréstimo da Tombense e tem vínculo até dezembro, será emprestado. O jogador está próximo de se apresentar no Juventude e já se despediu nas redes sociais. Ele foi contratado como uma aposta, mas não convenceu.

Messias é mais um que deve deixar o CT Rei Pelé. O jogador é a última opção na zaga e tem apenas uma partida na temporada. Ele deve ser emprestado ao Goiás. A informação de empréstimo foi inicialmente publicada pelo Diário no Peixe e confirmada pela reportagem.

Como antecipado pelo UOL, Felipe Jonatan é mais uma possível saída no Santos. O jogador está em processo de renovação de contrato e recusou a primeira oferta da direção. Um detalhe salarial ainda não foi acordado. Internamente, o clube gostaria de renovar pensando em uma venda futura.

Furch está em alta no mercado e o alvinegro praiano não descarta negociação. O Fortaleza demonstrou interesse após o centroavante fazer um bom Paulista.

Joaquim deve deixar o clube na janela do meio do ano e o Santos já busca reposição para o setor. O zagueiro vem sendo assediado por clubes estrangeiros no início do ano e, com o bom campeonato, segue em alta. O Alvinegro mapeia o mercado por um defensor para o Brasileiro.

O Santos quer trazer ao menos quatro reforços para o restante da temporada: um zagueiro, um meia, um ponta-direita e um centroavante.