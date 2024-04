Grêmio perde para o Huachipato e acende sinal de alerta na Libertadores

O clima de êxtase pela conquista do Gauchão foi obliterado por uma atuação irreconhecível do Grêmio na derrota por 2 a 0 para o Huachipato-CHI, nesta terça-feira (9), na Arena, pela 2ª rodada da Libertadores. O técnico Renato Portaluppi precisou rodar algumas peças do elenco, e viu seu time entrar apático contra uma equipe inteligente, que aproveitou os espaços deixados pela defesa.

Agora, a situação no torneio continental complicou. Em dois jogos, são duas derrotas — perdeu para o The Strongest na estreia —, amargando a lanterna do Grupo C, que ainda conta com o Estudiantes, considerado o principal rival tricolor na primeira fase.

Com a bola rolando, o primeiro lance de perigo foi uma carimbada na trave do baixinho Soteldo, de cabeça. Com apenas um minuto de jogo, Galdino cruzou para o camisa 7 concluir livre e se lamentar pela chance perdida.

Os chilenos, por sua vez, foram mais letais quando chegaram ao ataque. Aos 12, em um bate rebate, Loyola ficou livre e bateu de primeira, abrindo o placar. O gol foi surpresa, já que a partida parecia controlada pelos mandantes.

Atrás no placar, o time até tentou manter a posse de bola e ocupar o campo do adversário, mas o adversário ficou confortável em campo tirou o controle dos gaúchos. Os lampejos de criatividade recaíram nos pontas para jogadas mais agudas. Aos 22, Soteldo achou Diego Costa próximo ao pênalti. Com o goleiro batido no passe, o camisa 19 cabeceou para baixo, mas parou no zagueiro Malanca, que tirou em cima da linha.

Depois, aos 42, um daqueles lances inacreditáveis que o torcedor só acredita porque viu de perto. Cuiabano se infiltrou pela esquerda e cruzou para Cristaldo na pequena área, e o camisa 10 carimbou o travessão, mesmo sem goleiro. Na volta, Villasanti completou, mas a bola bateu no argentino, que estava caído na linha do gol, e o bandeirinha marcou impedimento, anulando o tento tricolor.

E como diz a máxima: quem não faz, leva. Em uma sobra na meia-lua, Montes estava sozinho e teve tempo para enquadrar o corpo e bater de primeira, ampliando o marcador para os visitantes e levando uma vantagem de dois gols para o intervalo.

Na volta para a etapa complementar, o Huachipato flertou com uma goleada. Aos 8, Brea foi ao mano a mano com Marchesín, mas não bateu o arqueiro. Aos 17, Martínez ficou cara a cara com Marchesín e tirou do goleiro na batida, mas Rodrigo Ely salvou em cima da linha. Dois minutos depois, Malanca subiu mais que todo mundo no escanteio, mas parou em Marchesín.

Com o relógio correndo em direção aos 45 minutos, os visitantes cozinharam o duelo contra uma equipe cada vez mais apática. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 51 minutos, sob as vaias do torcedor que se fez presente na Arena.

Grêmio (0) Marchesín; João Pedro, Geromel (Pepê), Rodrigo Ely e Mayk (Cuiabano); Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo (Pavón); Galdino (Gustavo Nunes), Diego Costa e Soteldo (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.

Huachipato (2) Martín Parra; Felipe Loyola, Gazzolo, Malanca e Leandro Díaz; Vargas (Jimmy Martinez), Santiago Silva, Gonzalo Montes; Maxi Rodríguez (Saez), Brea (Jara) e Cris Martínez (Torres). Técnico: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Leoda Gonzalez.