Grêmio x Huachipato-CHI: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de conquistar o heptacampeonato gaúcho, o Grêmio não teve tempo para comemorar e já está focado na fase de grupos da Libertadores. Nesta terça-feira (9), às 19h, o Tricolor recebe o Huachipato, do Chile, na Arena, pela 2ª rodada do torneio continental. A transmissão do confronto fica por conta do Paramount+, no streaming.

Com apenas um treino para definir o time, nesta segunda-feira (8), o técnico Renato Portaluppi deve manter o esqueleto que bateu o Juventude no sábado. As principais dúvidas, no entanto, estão na defesa. O goleiro Caíque vem de atuações inseguros e Marchesín pode voltar a receber uma oportunidade. Já Geromel pode ser poupado, já que voltou de lesão no final de semana.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

Huachipato - Martín Parra; Felipe Loyola, Gazzolo, Imanol González (Malanca) e Leandro Díaz; Jimmy Martínez, Santiago Silva, Gonzalo Montes; Maxi Rodríguez, Maxi Gutiérrez e Cris Martínez. Técnico: Javier Sanguinetti.

Arbitragem: Leoda Gonzalez, auxiliado por Carlos Barreiro e Agustin Berisso. VAR: Jose Burgos.

Serviço Grêmio x Huachipato

Local: Arena;

Data e hora: Terça-feira (9), às 19h;

Transmissão: Paramount+;