Contra o Huachipato, Grêmio precisa da vitória para não se complicar na Libertadores

Ainda que em festa pelo heptacampeonato gaúcho conquistado no final de semana, o Grêmio mal teve tempo para comemorar a conquista, e já está focado na Libertadores, competição pela qual volta a campo nesta terça-feira (9), às 19h, contra o Huachipato-CHI, na Arena. O confronto com os argentinos é válido pela 2ª rodada do Grupo C. A noite será marcante para Renato Portaluppi, que completa 500 jogos como técnico gremista.

Depois da derrota na estreia para o The Strongest, na altitude de La Paz, na Bolívia, o Tricolor sabe que precisa dos três pontos para não se complicar em uma chave difícil, que ainda conta com o Estudiantes, da Argentina.

A taça estadual conquistada no sábado resultou em folga no domingo, e o grupo de jogadores voltou aos treinos nesta segunda-feira, um dia antes do confronto. Sem muitos ajustes para fazer na equipe titular, o técnico Renato Portaluppi deve manter o esqueleto que bateu o Juventude na decisão.

Na defesa, a disputa dos goleiros segue viva. Caíque não passou segurança no mata-mata e Marchesín voltou à pauta tricolor. O argentino ainda não se firmou na de baixo das traves, apesar de ter sido contratado para encerrar o debate sobre a posição. A tendência é de que ele receba mais uma chance nesta terça.

Já o zagueiro Geromel é dúvida pela carga de partidas. O capitão gremista voltou de lesão no final de semana, e pode ser poupado para evitar futuras complicações.

Com isso, Portaluppi deve ir a campo com Marchesín; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Diego Costa e Gustavo Nunes.

Apesar do horário pouco convidativo, o clube espera mais de 35 mil torcedores na Arena, devido ao clima de euforia instaurado pela conquista do Gauchão.

Outro nome que pode pintar entre os titulares é Soteldo. Ainda que correndo por fora, o venezuelano é visto como um dos principais nomes do time para a temporada, e ainda busca começar sua primeira partida desde que se recuperou de uma lesão muscular.

O camisa 7 disputa posição com Gustavo Nunes, que sentiu a decisão contra o Papo e teve uma atuação apagada. O jovem, no entanto, tem crédito. Com apenas 18 anos, ele vem mostrando personalidade, e segue firme na briga para se manter entre os onze.