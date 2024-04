Philadelphia 76ers vence os Spurs após duas prorrogações na NBA e Maxey anota 52 pontos

Em um jogo dramático, com direito a duas prorrogações, o Philadelphia 76ers deu um passo importante para seguir sonhando com uma vaga direta para os playoffs ao derrotar o San Antonio Spurs por 133 a 126 pela rodada deste domingo da NBA. Personagem do confronto, Tyrese Maxey atingiu a maior pontuação da carreira ao fazer 52 pontos.



"Precisávamos disso esta noite. Tyrese tem sido incrível para nós o ano todo. Poderíamos facilmente dizer que não estávamos jogando bem. Mas Tyrese não desistiu. Ele abriu o caminho e continuou lutando pelo time", disse o atacante do Philadelphia 76ers, Nicolas Batum.

Com uma atuação constante, o cestinha da noite guardou o melhor para o final ao anotar 18 pontos somente no último período. Num misto de esgotamento físico e satisfação, Maxey comentou sobre o triunfo.



"Eu só queria fazer o máximo para gastar toda minha energia. Eu poderia viver com o resultado depois disso. Não importa o cansaço, não importa a dor, eu só queria ir lá e tentar fazer de tudo para vencer", afirmou o nome do duelo.



Além da precisão nos arremessos, Maxey também foi importante na parte coletiva: pegou cinco rebotes e ainda serviu os companheiros com sete assistências. O resultado deixa o Philadelphia 76ers na sétima colocação da Conferência Leste. Já os Spurs, que só cumprem tabela, amargam a lanterna do lado Oeste.



Em outro jogo emocionante da rodada, o Dallas Mavericks conseguiu uma virada épica sobre o Houston Rockets por 147 a 136. Com 85 pontos e uma grande atuação da dupla Kyrie Irving e Luka Doncic, a equipe ocupa a quinta posição da Conferência Oeste e está a caminho da classificação para os playoffs.



Irving foi decisivo ao fazer 48 pontos e ajudar o time a tirar uma desvantagem de 22 pontos. Este foi o seu melhor desempenho na temporada. "A equipe esteve muito bem e vencer jogos desta maneira nos dá muita confiança", afirmou.



O protagonismo, no entanto, teve de ser dividido com Luka Doncic. O armador esloveno fez 37 pontos e, além dos nove rebotes, colaborou com 12 assistências. Foi a décima quarta vitória nos últimos 16 compromissos.



Do lado dos Rockets, o destaque ficou por conta de Dillon Brooks, com 29 pontos. Nas assistências, Fred Van Vleet foi o mais efetivo ao servir os companheiros com 12 passes para cestas. No entanto, a chance de classificação se distanciou ainda mais com o revés, já que o time ocupa apenas o 11º lugar do Oeste.



O New York Knicks também entrou em quadra nesta rodada da NBA e obteve um importante resultado ao bater o Milwaukee Bucks por 122 a 109. Com 43 pontos, Jalen Brunson calou a torcida adversária e conduziu o time que ocupa a quarta posição da Conferência Leste. Vice-líder na classificação, os donos da casa seguem em declínio e sofreram a quarta derrota seguida.



Confira os resultados da noite deste domingo:





Dallas Mavericks 147 x 136 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 120 x 118 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 117 x 115 Miami Heat

Boston Celtics 124 x 107 Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets 118 x 121 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 113 x 98 Chicago Bulls

Toronto Raptors 130 x 122 Washington Wizards

Phoenix Suns 105 x 113 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 109 X 122 New York Knicks

San Antonio Spurs 126 X 133 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 77 x 107 Sacramento Kings

Golden State Warriors 118 x 110 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 117 x 127 Minnesota Timberwolves



Acompanhe os jogos desta segunda:





Charlotte Hornets x Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Chicago Bulls x New York Knicks

Houston Rockets x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Utah Jazz x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans