Estaduais - Neste final de semana foram conhecidos os campeões dos principais campeonatos regionais do País. No sábado, pelo Catarinense: Criciúma* 1x1 Brusque; Paranaense: Athletico-PR* 3x0 Maringá; Cearense: Ceará 1(3)x(2)1; Pernambucano: Sport* 0x0 Náutico; Mato-grossense: União Rondonópolis 0x1 Cuiabá*. No domingo, pelo Mineiro: Cruzeiro 1x3 Atlético-MG*; Baiano: Bahia 1x1 Vitória*; Carioca: Flamengo* 1x0 Nova Iguaçu. *Campeão Futebol feminino - A seleção brasileira jogou melhor do que o Canadá, mas acabou derrotado nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal, sábado, em Atlanta, nos EUA. A partida valia vaga na final do Torneio SheBelieves, contra a anfitriã norte-americana. Agora, o Brasil decide o 3º lugar, contra o Japão, amanhã, às 17h. Turquia - O Fenerbahce entregou o jogo para o Galatasaray na final da Supercopa da Turquia. Trata-se de uma forma de protesto contra a Federação Turca de Futebol. Os times deveriam disputar neste domingo a final do torneio. Nas últimas semanas, o clube de Istambul convocou uma assembleia para exigir mudanças em relação a definições de data e arbitragem para o jogo, mas não foi atendido. O clube pedia árbitros estrangeiros e ajustes no calendário para não atrapalhar os outros campeonatos. Fórmula 1 - Sem ser ameaçado na liderança, Max Verstappen venceu o GP do Japão, em prova realizada na madrugada de domingo, liderando uma dobradinha da Red Bull no Circuito de Suzuka, com Sergio Pérez na segunda posição. Carlos Sainz Jr, da Ferrari, completou o pódio. Ele foi seguido pelo companheiro Charles Leclerc, que conquistou quatro posições durante a prova para terminar em quarto. Paris 2024 - A gaúcha Mariana Pistoia conquistou uma vaga no florete feminino da esgrima na Olimpíadas ao vencer o Pré-Olímpico das Américas, em San José, na Costa Rica, no sábado. A atleta de 25 anos derrotou na decisão a venezuelana Isis Gimenez por 11 a 10 na prorrogação. Atletismo - O brasileiro Matheus Lima da Silva faturou o índice olímpico nos 400m com barreiras, no sábado. Ele brilhou no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, em Bragança Paulista (SP), ao cravar 48s55 na semifinal da 3ª etapa da competição. Com a marca, ele obteve o índice e ficou mais perto de Paris 2024.