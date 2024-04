Notas esportivas

Libertadores - Dando continuidade a 1ª rodada, jogam hoje, às 19h, pelo Grupo C: Huachipato-CHI x Estudiantes-ARG; D: Botafogo x Junior Barranquilla-COL; H: Nacional-URU x Libertad-PAR. Mais tarde, às 21h, tem, pelo Grupo A: Colo-Colo-CHI x Cerro Porteño-PAR. E, às 21h30min, se enfrentam, pelo A: Allianza Lima-PER x Fluminense; F: San Lorenzo-ARG x Palmeiras. Sul-Americana - Ainda pela 1ª rodada, os brasileiros vão a campo. Pelo Grupo G, às 19h, tem Cuiabá x Lanús-ARG; D: Sportivo Trinidense-PAR x Fortaleza; H: Bragantino x Coquimbo Unido-CHI. John Textor - O empresário norte-americano, proprietário do Botafogo, afirmou, sem provas, que ao menos cinco jogadores do São Paulo manipularam a goleada de 5 a 0 sofrida no jogo contra o Palmeiras no Brasileirão de 2023. A direção palmeirense ingressou com uma medida inominada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra Textor. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, se manifestou a respeito das acusações e disse que, diante das "declarações insensatas" de Textor, o Tricolor é outro que entrará no STJD. Santos - O Peixe firmou acordo com o Krasnodar-RUS pelo fim do transferban na Fifa. O clube pagará U$ 4,5 milhões (R$ 22 milhões) em quatro parcelas até o dia 25 de junho. O banimento foi aplicado por falta de pagamento aos russos pela contratação de Cueva, em 2019, por 7 milhões de dólares. Paris 2024 - A ministra dos Esportes e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da França, Amélie Oudéa-Castéra, rechaçou uma eventual mudança de local da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, marcada para dia 26 de julho, devido ao risco de um atentado. Segundo a imprensa local, os órgãos de segurança pressionam o governo para adotar um plano B, que poderia ser a transferência da cerimônia para um local mais fácil de proteger ou algum outro tipo de redução da dimensão do evento.