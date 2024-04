Libertadores - Pela 1ª rodada do torneio continental, jogam nesta terça-feira, às 19h, pelo Grupo B: Cobresal-CHI x Barcelona-EQU; E: Millionarios-COL x Flamengo. Às 21h30min, pelo H: Deportivo Tachira-VEN x River Plate-ARG; e, às 23h, D: Universitario-PER x LDU-EQU. Sul-Americana - Também pela rodada de estreia do torneio continental, jogam nesta terça, às 21h30min, Sportivo Ameliano-PAR x Athletico-PR, pelo Grupo E, e Racing-URU x Corinthians, pelo Grupo F. Neymar - O atleta traça, junto ao Santos, um plano para voltar ao clube no Brasileirão de 2025, visando preparação para a Copa. As partes estão alinhando em conjunto o retorno do craque para a próxima temporada, também pensando no período pré-Mundial. A ideia é que o jogador se reaproxime do povo brasileiro em meio às atuações no clube do coração. Robinho - Preso desde o último dia 22 de março na Penitenciária 2 em Tremembé, no interior de São Paulo, o ex-atacante foi transferido de cela neste domingo, data em que terminou o regime de inclusão do ex-jogador. Ele agora divide cela com outro presidiário. Daniel Alves - A Quem, revista do Grupo Globo, foi falsamente acusada de pagar pela fiança do ex-jogador, condenado por agressão sexual na Espanha, em troca de uma entrevista exclusiva. Em comunicado, a publicação nega o que foi dito pela emissora espanhola Telecinco. A informação falsa de que o valor teria sido pago pela "Quem" foi exibida no programa "Fiesta", pela apresentadora Marisa Martín Blázquez, no domingo. Racismo - A La Liga formalizou, nesta segunda-feira, em comunicado oficial, uma queixa onde relata insultos racistas em partida realizada neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O jogador Marcos Acuña e o treinador Quique Sánchez, ambos do Sevilla, foram alvos dos protestos no encontro com o Getafe. De acordo com informações do jornal espanhol Marca, o ofício foi enviado à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e também à Comissão Antiviolência. Fórmula 1 - O piloto Lewis Hamilton utilizou pela primeira vez o termo "roubado" para se referir à corrida final da temporada de 2021 do torneio. Ele disse que "obviamente" foi roubado. Em entrevista à revista GQ, o piloto da Mercedes detalhou a sua visão sobre o assunto. "Se fui roubado? Obviamente. Você conhece a história", disse.