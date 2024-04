Lewis Hamilton diz que foi 'roubado' de título da Fórmula 1 em 2021

O piloto Lewis Hamilton utilizou pela primeira vez o termo "roubado" para se referir à corrida final da temporada de 2021 da Fórmula 1. Hamilton disse que "obviamente" foi roubado. Em entrevista à revista GQ, o piloto da Mercedes detalhou a sua visão sobre o assunto.

"Se fui roubado? Obviamente. Você conhece a história. Mas acho que o que foi muito bonito naquele momento, o que eu tirei dele, foi que meu pai estava comigo. E passamos por essa enorme montanha-russa da vida juntos, com altos e baixos. E no dia que doeu mais ele estava lá; e a forma como ele me criou foi sempre para me manter de pé, de cabeça erguida", disse Hamilton.

LEIA TAMBÉM: Verstappen é prioridade de Wolff para vaga de Hamilton na Mercedes

"Eu obviamente fui parabenizar Max, e não percebi o impacto que isso teria, mas também estava realmente consciente de que havia um 'mini eu' assistindo. Esse foi o momento decisivo da minha vida. Acho que realmente foi", disse. O heptacampeão mundial afirmou só pensar no tema quando assiste a uma cena daquela corrida. "Mas estou em paz com isso", declarou Hamilton.

Desde a derrota em Abu Dhabi, Hamilton nunca mais ganhou uma corrida. Já se passaram 48 GPs desde que o britânico subiu ao lugar mais alto do pódio na F1, de longe o maior de sua carreira -o anterior era de dez. "Meus fãs são muito leais. Eu não consegui entender no começo: 'Gente, mas eu não estou ganhando nada!'. Mas percebi que não é fácil se identificar com alguém que está sempre terminando em primeiro lugar", disse.

LEIA TAMBÉM: Sainz vence GP da Austrália de Fórmula 1, e Verstappen sofre 1ª quebra em dois anos



Únicos candidatos restantes ao título, Hamilton e Max Verstappen chegaram à última corrida de 2021 empatados em pontuação. O holandês largou na pole position, mas o britânico assumiu a liderança no decorrer da prova e caminhava para a vitória - e o consequente oitavo título mundial. Um acidente envolvendo Nicholas Latifi promoveu entrada de safety car a seis volta do fim. Devido a possível perda de posições, Hamilton permaneceu pista; Verstappen foi para os boxes e trocou seus pneus. Únicos candidatos restantes ao título, Hamilton e Max Verstappen chegaram à última corrida de 2021. O holandês largou na pole position, mas o britânico assumiu a liderança no decorrer da prova e caminhava para a vitória - e o consequente oitavo título mundial. Um acidente envolvendo Nicholas Latifi promoveu entrada de safety car a seis volta do fim. Devido a possível perda de posições,e trocou seus pneus.

Michael Masi, então diretor de provas da F1, liberou relargada a uma volta do encerramento. O procedimento foi polêmico porque havia cinco pilotos retardatários entre Hamilton e Verstappen. Segundo o regulamento, a relargada após a passagem desses carros só deveria acontecer na volta seguinte -portanto, naquele contexto, a corrida deveria terminar sob bandeira amarela. Verstappen ultrapassou Hamilton e conquistou seu primeiro título mundial. A Mercedes protestou duas vezes na FIA, mas não conseguiu reverter o resultado.