Thunder e Nuggets se garantem nos playoffs da NBA e os Warriors ainda sonham com classificação

O Denver Nuggets e o Oklahoma City Thunder aproveitaram a rodada deste domingo (31/3) para carimbar o passaporte visando os playoffs da NBA. Já o Golden State Warriors conseguiu uma vitória sobre o San Antonio Spurs e, beneficiado pela derrota do Houston Rockets, ainda alimenta o sonho da classificação.



Atual campeão da NBA, o Denver Nuggets superou o Cleveland Cavaliers por 130 a 101 na Ball Arena, comandados por Nikola Jokic. O pivô deixou a quadra com um "triple-double" ao fazer 26 pontos, dar 16 assistências e ainda pegar 18 rebotes. É a sexta vez consecutiva que a equipe se garante para a reta final da NBA.



Cestinha do duelo, o sérvio também se destacou em jogar para o time fazendo com que nomes como Kentavious Cadwell-Pope, Michael Pope Jr e Reggie Jackson também brilhassem na partida.



"Ele é um dos artilheiros mais talentosos desta liga e não se preocupa só em fazer cestas. Quer passar a bola e jogar da maneira certa, o que o torna extremamente difícil de marcá-lo. Jokic é jogador completo", afirmou Jackson que, ao lado de Porter, assinalou 19 pontos.

. Apesar do tropeço, os Cavs ainda têm uma situação relativamente tranquila. A franquia ocupa o terceiro posto da Conferência Leste com 45 vitórias e 30 derrotas.Também pela rodada deste domingo,: 113 a 112 em pleno Maddison Square Garden. A partida foi definida nos últimos segundos e o triunfo coloca a franquia de Oklahoma na liderança do lado Oeste e também classificada para os playoffs.Sedo duelo com 33 pontos, coube a Shai Gilgeous-Alexander o título de herói do confronto. Faltando pouco mais de 2 segundos, foi dele a cesta que deu a vitória ao Oklahoma. "Foi simplesmente emocionante. O nosso time lutou bastante para conseguir o resultado", disse Shai.Quarto colocado na Conferência Leste, opara confirmar a passagem à outra fase do torneio.Ainda em busca da classificação, opor 117 a 113 após um mau começo. Depois de ficar atrás no placar ao fim do primeiro tempo, o time encontrou forças para reagir no final.. Se não foi tão eficiente no garrafão (pegou apenas um rebote), a mão calibrada (33 pontos) e a visão de jogo (oito assistências) fizeram a equipe deslanchar no último quarto. Na décima colocação do Oeste, a franquia ainda sonha com a vaga, ainda mais depois da derrota do Houston Rockets para o Dallas Mavericks. Já os Spurs continuam na lanterna da tabela.