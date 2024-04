Campeonato pernambucano - O primeiro jogo da final do Estadual entre Náutico e Sport foi marcado por confusões. O confronto, que teve torcida única no Estádio dos Aflitos, contou com confusão entre integrantes da torcida do Náutico e gerou conflito entre torcedores e Polícia Civil. Além das brigas na arquibancada, um torcedor invadiu o gramado duas vezes no espaço de poucos minutos. O Sport venceu por 2 a 0 e agora decide o título em casa.

Campeonatos estaduais - Confrontos de ida das finais de vários estados foram disputados neste final de semana. No Rio de Janeiro, o Flamengo bateu o Nova Iguaçu com tranquilidade por 3 a 0, no sábado e abriu boa vantagem na decisão. No clássico de Minas, Atlético-MG e Cruzeiro empataram no sábado, por 2 a 2, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No catarinense, o Brusque perdeu em casa para o Criciúma por 2 a 1; no Ceará, Fortaleza e Ceará ficaram no 0 a 0 na partida de ida da final.

Campeonatos estaduais (2) - No domingo, o Vitória saiu na frente na final do Campeonato Baiano, virando para 3 a 2 contra o Bahia depois de estar perdendo por dois gols. No Campeonato Paulista, Santos x Palmeiras não estava encerrado até o fechamento desta edição.

Racismo - A partida entre Sestao River e Rayo Majadahonda, pela terceira divisão da Espanha, foi suspensa após o goleiro do time visitante, Sarr, sofrer racismo por um torcedor. O goleiro senegalês do Rayo Majadahonda foi alvo de insulto racista após tomar gol que colocou o time da casa na frente no placar. Sarr partiu para cima do torcedor que o ofendeu, e foi expulso. O jogo foi cancelado após o time do Rayo Majadahonda se retirar de campo e recusar voltar.

Ginástica olímpica - na Turquia, o domingo foi dia de medalhas para a delegação brasileira, na etapa de Antalya da Copa do Mundo. Destaques do país, Jade Barbosa faturou o ouro e Rebeca Andrade levou a prata. Jade obteve o primeiro lugar no solo ao atingir a nota 13,833. Rebeca conquistou a medalha de prata nas barras assimétricas com a pontuação de 14,067. Ela só ficou atrás da francesa Melanie Jesus, que obteve 14,567. O Brasil garantiu também mais duas medalhas de prata ao longo do dia, com Flavia Saraiva na trave e Diogo Soares na barra fixa.