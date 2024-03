Liverpool vence Brighton de virada e mantém briga na ponta do Inglês

O Liverpool venceu o Brighton de virada por 2 a 1 neste domingo (31), em Anfield, em partida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Um golaço pôs o Brighton em vantagem com menos de dois minutos de jogo. Danny Welbeck foi o responsável por abrir o placar da partida. Luis Díaz e Mohamed Salah comandaram a virada do Liverpool. Os dois marcaram gols aos 27 minutos do primeiro tempo e aos 20 da etapa final, respectivamente.

A vitória coloca o Liverpool na liderança do Inglês, com 67 pontos. Se o Arsenal não vencer o confronto direto contra o Manchester City, que acontece mais tarde, às 12h30min (de Brasília), os Reds seguirão no topo da tabela. Já o Brighton permanece com 42 pontos e ocupa a 9ª colocação.

Os Reds voltam à ação na próxima quinta (4), fora de casa contra o Sheffield United, pelo Inglês. Já o Brighton visitará o Brentford no dia anterior (3), também pela Premier League.

Como foi o jogo entre Liverpool e Brighton



A partida basicamente 'começou' 1 a 0 para o Brighton. A primeira chegada da equipe visitante, aos dois minutos, resultou em bola na rede. Adingra teve liberdade para avançar, errou cruzamento, mas Van Dijk foi impreciso ao afastar. A bola sobrou no pé direito de Welbeck, na entrada da área. O atacante bateu de primeira e anotou um golaço, acertando o ângulo esquerdo de Kelleher.

O Liverpool sufocou até empatar. Os donos da casa dominaram a posse de bola e as ações ofensivas após a desvantagem, mas sofreram para criar chances diante de um rival compacto na marcação. O gol do alívio veio aos 27 minutos, na bola parada. Salah aproveitou sobra de escanteio e cabeceou para a área. Veltman cortou mal e Luis Díaz aproveitou.

O time de Klopp precisou exercitar sua paciência para chegar à virada. O Liverpool tentou resolver o jogo com pressa, forçando cruzamentos e chutes de fora da área. Mas não estava funcionando. Foi ao colocar a bola no chão que o segundo gol aconteceu. Após troca de passes longa, Mac Allister deixou Salah cara a cara com Verbruggen para concretizar a virada aos 20 da etapa final.

Gol anulado por centímetros. O Liverpool balançou as redes em contra-ataque finalizado por Díaz, após passe preciso de Salah. Contudo, o colombiano estava ligeiramente impedido. O auxiliar verificou a irregularidade no campo e o VAR confirmou.

Liverpool gera e leva sustos, mas garante a vitória. O time da casa desperdiçou oportunidades principalmente com Salah, que em uma ocasião foi 'fominha' e na outra esbarrou em grande defesa de Verbruggen. Já o Brighton gerou perigo na bola parada e ainda teve boa chance nos pés de Lallana, porém não conseguiu buscar o empate.



Liverpool

Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk e Joe Gomez; Endo, Mac Allister e Szoboszlai (Gravenberch); Salah, Darwin Núñez (Elliott) e Luis Díaz (Gakpo). T.: Jürgen Klopp



Brighton

Verbruggen; Veltman, Van Hencke, Dunk e Estupíñan (Barco); Gross e Baleba; Lamptey (Buonanotte), Moder (Lallana) e Adingra (Ferguson); Welbeck. T.: Roberto De Zerbi