Estaduais - Neste sábado, se iniciam as finais dos seguintes torneios: Mineiro - Atlético-MG x Cruzeiro, às 16h30min; Pernambucano - Náutico x Sport, às 16h30min; Catarinense - Brusque x Criciúma, às 16h30min; Cearense - Fortaleza x Ceará, às 16h40min; Carioca - Flamengo x Nova Iguaçu, às 17h30min. No domingo, Baiano - Vitória x Bahia, às 16h30min. Brasileirão feminino - Pela 4ª rodada, o Grêmio recebe o Palmeiras nesta quinta-feira, às 15h, no Estádio Airton Ferreira da Silva. Já o Inter visita o Corinthians na sexta, às 21h30min, na Neo Química Arena. Campeonato Inglês - Neste domingo, às 12h30min, o Manchester City, 3ª colocado com 63 pontos, recebe o Arsenal, líder com 64 pontos, pela 30ª rodada da competição. Pelé - A juíza Fernanda Regina Balbi Lombardi, da 1ª Vara de Família e Sucessões, julgou improcedente a ação de paternidade de Maria do Socorro Azevedo, mulher que diz ser filha do Rei do Futebol, morto em dezembro de 2022, vítima de um tumor no cólon. A decisão ocorreu após apresentação dos laudos dos exames de DNA. A decisão, em primeira instância, ainda cabe recurso. Racismo - O zagueiro Juan Jesus, do Napoli, lamentou a decisão da Justiça Desportiva da Itália de absolver Acerbi, da Inter de Milão, a quem o brasileiro acusou de racismo. Ele disse não entender a decisão do juiz. Citando trechos da sentença, o brasileiro argumentou que não faz sentido entender que a frase "você é só um negro" seja ofensiva, mas não racista. O jogador afirmou que a decisão não o faz se sentir protegido pela Justiça. Justiça - Nesta quarta-feira, foi expedido o documento judicial pelo Ministério Público da Espanha, solicitando a condenação de dois anos e meio de prisão do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales. O motivo é o fato dele ter beijado a jogadora Jenni Hermoso, sem consentimento, durante a entrega das medalhas. A promotora Marta Durantez acusou Rubiales de agressão sexual e coerção. O incidente ocorreu em agosto de 2023, após a conquista do título da Copa do Mundo feminina. Ele se tornou réu em setembro do mesmo ano. Di María - Pablo Ezequiel Acotto, principal suspeito de ameaçar a família do atacante argentino, foi detido nesta quarta-feira, em Rosário, pela Polícia Federal. Ele foi capturado ao sair de casa, acompanhado de Gabriel Ismael Pastore e Sara Belén Gutiérrez, moradores de Rosário que também foram presos. O suspeito já era investigado por tráfico de drogas e portava 135 gramas de cocaína.