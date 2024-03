Pista de atletismo da Redenção é reaberta à população

pista de atletismo do Parque Ramiro Souto reaberta à população em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (27). O espaço foi adotado pela Olympikus, marca da Vulcabras, que revitalizou a pista de carvão compactado e construiu espaços de convivência na área de 14 mil metros quadrados no coração da Capital. , que fica no Parque Farroupilha (Redenção), foina manhã desta quarta-feira (27). O espaço foi adotado pela Olympikus, marca da Vulcabras, que revitalizou a pista de carvão compactado e construiu espaços de convivência na área de 14 mil metros quadrados no coração da Capital.

A pista estava em obras desde o dia 22 de janeiro e foi entregue com a presença de autoridades e da comunidade de corredores local. As primeiras passadas na nova pista foram dadas com lua ainda alta no céu, por volta das 6h15min, pelo prefeito Sebastião Melo e pelo maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004.

O prefeito da Capital afirma que a parceria com a Olympikus teve o investimento de aproximadamente R$ 500 mil e qualifica a Redenção, que ele chama de "o parque dos parques" de Porto Alegre. "É importante mais uma entrega para a cidade no seu aniversário, porque ontem foi o aniversário, então estamos na semana. Ver isso aqui é o que há de melhor, sempre digo que o espaço público deve ser usado com responsabilidade e liberdade, sem colocar lixo no chão, sem depredar, com cuidado, afetividade e harmonia entre as pessoas", diz Melo.

Único latino-americano outorgado com a Medalha Pierre de Coubertin, Lima enaltece a iniciativa de revitalização da pista e reitera que ter um espaço público destinado à corrida é essencial para que as pessoas tenham acesso ao esporte, não só ao atletismo, mas como porta de entrada para diferentes modalidades. "A infraestrutura é fundamental, principalmente na iniciação, para quem está começando. Essas condições são essenciais para que, principalmente, os jovens tenham acesso. Essa pista está em um lugar estratégico e acessível à população", declara o maratonista.

O prefeito da Redenção, Roberto Jakubaszko, fez uma caminhada ao lado de Melo na reinauguração e festeja o feito. "Hoje, temos alguns templos dentro da Redenção. Temos o Araújo Vianna, que é a área cultural; o Ramiro Souto, que é uma das maiores áreas esportivas que Porto Alegre tem. Hoje, com a revitalização feita com apoio da Olympikus, da Vulcabras, nos devolver isso é muito bom", fala Jakubaszko.

Corredores no nascer do sol na pista do Parque Ramiro Souto. Foto: Maria Welter/Especial/JC

A secretária de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Débora Garcia, também caminhou ao lado do prefeito e comemora a parceria que possibilitou a entrega da pista. "A última revitalização que nós tivemos aqui na pista foi nos anos 2000 e ela é muito utilizada por caminhadores e corredores, então poderão correr agora em um melhor espaço, é isso que queremos", celebra Débora.

Além da drenagem da pista de carvão compactado, foi feita a construção de área de convivência com bebedouros, bancos, guarda-volumes e pódio, instaladas barras e estruturas metálicas para exercícios e colocadas indicações de distâncias – essa última, uma demanda antiga levada pelos corredores da pista para poderem controlar seus treinos.

A escolha da pista do Parque Ramiro Souto para adoção foi feita pela Olympikus por conta da história da empresa, que nasceu em Parobé em 1975, e como forma de retribuir à comunidade gaúcha de corrida pela parceria estratégica que tem com a marca, segundo o presidente da Vulcabras, Pedro Bartelle.

"Temos testado muito os nossos produtos com atletas gaúchos, que nos ajudam a desenvolver, e esse é o ponto principal de testes, é a pista onde todo mundo acaba testando os nossos produtos e correndo também. Vimos a necessidade de fazer uma revitalização, entregar um pouco para essa comunidade de corrida que tem nos ajudado tanto a desenvolver os produtos", declara Bertelle.

A reabertura da pista ainda contou com a participação de grupos de corrida de Porto Alegre, que compareceram em peso para a corrida inaugural. As fisioterapeutas Bruna Minotto (31) e Paula Moraes (33) estiveram entre as corredoras presentes e destacam que a revitalização do espaço é importante para que as pessoas se sintam seguras em frequentar a pista.

As fisioterapeutas e corredoras Bruna Minotto e Paula Moraes participaram da corrida inaugural da pista. Foto: Maria Welter/Especial/JC

"Eu já tinha vindo correr aqui, um ano atrás, no fim do dia e vi que não eram todas as luzes que ligavam, ficava escuro. Dava medo de ir embora sozinha, o que foi um dos motivos que me fez não correr mais aqui", comenta Bruna, que acredita que o espaço será ainda mais frequentado agora. "Fora a segurança por virmos muito cedo de manhã ou no fim do dia, que são os horários que conseguimos vir e que não têm sol, então fica mais seguro", complementa Paula.