Mbappé é vaiado, mas França busca virada contra o Chile em amistoso

Com direito a vaias para Mbappé, a França reagiu bem diante do Chile e garantiu vitória por 3 a 2 em amistoso realizado no Stade Vélodrome, em Marselha. Os gols da seleção francesa foram marcados por Fofana, Kolo Muani e Giroud. O Chile abriu o placar com Marcelino Núnez e descontou com Osório. A vitória da França desempatou o histórico do confronto. Agora, os bicampeões do mundo somam três vitórias contra os chilenos, que têm dois triunfos, além de um empate.

Mais uma vez, Mbappé teve atuação discreta e recebeu algumas vaias durante a partida. Na atual Data Fifa, o atacante não balançou as redes com a seleção. Agora, a França volta a campo para estrear na Eurocopa. O primeiro desafio será contra a Áustria no dia 17 de junho. Já o Chile enfrenta o Peru na primeira rodada da Copa América, que está marcada para 21 de junho.

LEIA TAMBÉM: Polícia invade federação espanhola de futebol por suspeita de corrupção



Logo aos cinco minutos de jogo, o Chile aprontou e abriu o placar. Após jogada entre Isla e Alexis Sánchez, o lateral tocou na medida para Marcelino Núnez. O meia bateu firme e balançou a rede. Atrás do placar, os franceses buscaram o empate. Aos 17 minutos, Fofana recebeu passe de Mbappé e arriscou na entrada da área. A bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo do barbante. Já aos 25, Kolo Muani completou cruzamento de Theo Hernández e concretizou a virada de cabeça. Logo aos cinco minutos de jogo, oApós jogada entre Isla e Alexis Sánchez, o lateral tocou na medida para Marcelino Núnez. O meia bateu firme e balançou a rede. Atrás do placar,. Aos 17 minutos, Fofana recebeu passe de Mbappé e arriscou na entrada da área. A bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo do barbante.e concretizou a virada de cabeça.

Sem se expor e controlando a posse de bola, a França evitou riscos e se defendeu bem dos ataques chilenos. No setor ofensivo, os donos da casa não conseguiram ampliar antes do intervalo.

Chile fica no quase! Sem se intimidar, os visitantes por pouco não empataram na volta do vestiário. Aos quatro minutos, Vargas cabeceou sozinho dentro da área, mas acertou a trave. Na resposta imediata, Koundé avançou em contra-ataque e chutou por cima.

LEIA TAMBÉM: Fifa condena briga entre atletas do Fenerbahçe e torcida na Turquia

A partir da metade do segundo tempo, a França segurou os ataques perigosos do Chile e conseguiu criar chance para ampliar. Aos 26 minutos, Kolo Muani fez grande jogada pela direita e passou para Giroud completar quase sem goleiro. Já aos 36, Osório aproveitou erro francês, descontou para o Chile, mas não foi suficiente para evitar a derrota.