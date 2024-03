Alemanha anuncia controle de todas as fronteiras antes da Eurocopa

A proximidade da disputa da Eurocopa fez o governo alemão adotar medidas de segurança para garantir uma realização sem sustos da principal competição de seleções do continente europeu. Nancy Faeser, ministra do interior, anunciou, nesta terça-feira (26), a prática de controles temporários de todas as fronteiras do país.A intenção é controlar a entrada dos turistas e proteger os fãs da ação de grupos extremistas islâmicos e qualquer tipo de facções radicais, assim como torcedores com histórico de violência. A ação se amplia na segurança das redes contra possíveis ataques cibernéticos.