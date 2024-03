Di María sofre ameaça após anunciar desejo de voltar a jogar na Argentina

A família do atacante Angel Di María foi ameaçada na cidade de Rosário, na Argentina, depois que o jogador, atualmente no Benfica, de Portugal, manifestou o desejo de encerrar a carreira no seu clube de infância, o Rosário Central, informou o portal Infobae.O município vive uma intensa onda de violência relacionada ao tráfico de drogas. De acordo com a mídia local, uma placa foi deixada em um carro estacionado em frente a um empreendimento privado onde o atleta costuma se hospedar com uma mensagem em tom de intimidação."Diga ao seu filho Angel para não voltar para Rosário porque mataremos um membro da família". A ameaça chegou a citar o governador da província, Maximiliano Pularo. "Nem mesmo Pullaro vai salvá-los. Não deixamos notas de papel. Deixamos balas e pessoas mortas para trás."