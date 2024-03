Espanha x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Vindo de uma bela vitória contra a Inglaterra, a seleção brasileira enfrenta a Espanha nesta terça-feira (26), às 17h30min, no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. O confronto é o último antes da disputa da Copa América, em junho deste ano. A transmissão fica por conta de SporTV e RBS TV.

O intuito da partida, no entanto, tem fortes motivos extracampo. O amistoso é uma ação entre as duas federações contra o racismo. A cara do confronto é Vinicius Júnior, que vem sofrendo diversos casos de discriminação em solo espanhol, enquanto defende as cores do Real.

LEIA MAIS: Endrick decide e Brasil vence a Inglaterra na estreia de Dorival Júnior

O atacante concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, afirmando que está cada vez menos motivado para jogar futebol por conta desses episódios. O brasileiro, no entanto, deixou claro que não irá parar, e pretende seguir como o rosto da luta antirracista em solo europeu.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha - Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Gayà; Rodri, Ruiz e Olmo; Oyarzabal, Morata e Lamine Yamal. Técnico: Thiago Viana.

Brasil - Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães e João Gomes; Raphinha, Paquetá e Vinícius Júnior; Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

SERVIÇO ESPANHA x BRASIL

Horário: 17h30min;

Local: Santiago Bernabéu;

Transmissão: RBS TV e SporTV.