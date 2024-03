Brasil e Espanha disputam amistoso antirracista no Santiago Bernabéu

Depois de uma vitória reenergizante contra a Inglaterra, pelo placar de 1 a 0, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (26), para enfrentar a Espanha no Santiago Bernabéu, em Madri, no segundo amistoso desta Data Fifa, visando a disputa da Copa América, em junho.

A partida, além de reunir grandes craques do futebol mundial, tem um teor social importantíssimo. Ela é uma ação entre as duas federações contra o racismo. A cara do duelo é Vinicius Júnior, que defende as cores do Real Madrid e da seleção brasileira. O atacante é frequentemente discriminado em solo espanhol pelas torcidas rivais.

Os clubes que tiveram problemas com o astro brasileiro são Atlético de Madrid, principal rival dos merengues, e Valencia. O confronto visa conscientizar e trazer cada vez mais a tona um assunto tão delicado, em um país com incidentes cada vez mais decorrentes.

Nesta segunda-feira, Vini Jr. concedeu entrevista coletiva para falar sobre a situação. O jovem de 23 anos não conseguiu conter a emoção, e foi às lágrimas ainda no início da sessão.

"Pensei em sair [do Real], sim. Mas se saio daqui, estou dando o que querem os racistas. Vou seguir lutando e jogando no melhor do mundo, ganhando títulos e fazendo muitos gols, para que vejam cada vez mais a minha cara. Sigo evoluindo para isso”, disse Vini.

A preparação para o duelo se encerrou nesta segunda-feira, em solo madrileno. Confiante pela boa atuação frente aos ingleses, o técnico Dorival Júnior pode repetir a escalação para sua segunda partida no comando canarinho.

O onze inicial conta com Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá e Raphinha (Endrick); Vinícius Júnior e Rodrygo.

Endrick desponta como opção para surgir entre os titulares por conta da grande atuação contra a Inglaterra. O jovem de apenas 17 anos saiu do banco para marcar o gol da vitória. Caso entre no lugar de Raphinha, o atacante jogaria centralizado, ao lado de Vini, e Rodrygo iria para o lado direito.