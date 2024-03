Amparado pela vantagem no agregado, Grêmio é franco-favorito contra o Caxias

A um passo da final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio conta com a segurança da vitória no jogo de ida, somada com o apoio do seu torcedor, para confirmar o favoritismo frente ao Caxias, nesta terça-feira (26), às 21h, pelo jogo de volta da semifinal da competição. O Tricolor, que espera manter a invencibilidade na Arena nesta temporada, joga pelo empate. Na ida, ele bateu a equipe grená pelo placar de 2 a 1, no Centenário.

Com mais de uma semana para focar nos treinos, o técnico Renato Portaluppi ainda conta com o retorno antecipado de Villasanti da Data Fifa. O Paraguai liberou seus jogadores após o jogo com a Rússia ser cancelado por conta de um ataque a Moscou.

O atleta de 27 anos já está em Porto Alegre desde domingo à noite, e retoma seu posto com naturalidade. O paraguaio detém a maior minutagem do elenco em 2024, com 1.049 minutos disputados ao longo de 12 partidas.

O principal desfalque é Geromel, que sentiu dores musculares na prévia do duelo. A principal dúvida para a partida era debaixo das traves. Caíque e Marchesín disputam a vaga de titular, que permanece com o primeiro. Ele vem jogando com regularidade enquanto o argentino está voltando de lesão. Para uma eventual final, a comissão técnica deve reavaliar a disputa dos dois.

Com a preparação para o confronto decisivo encerrada em treino fechado nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, Portaluppi deve ir a campo com Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Gustavo Nunes, Diego Costa e Pavon.

Já o Caxias, sob o comando de Argel Fucks, chega com a dura missão de reverter a desvantagem longe dos seus domínios. Com uma vitória simples, eles levam a eliminatória para os pênaltis, equilibrando as chances. Para sair de Porto Alegre com a vaga conquistada dentro dos 90 minutos, o clube da Serra precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

A escalação grená deve contar com Fabian Volpi; Marcelo, Denílson (Jean Pierre), Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Elyeser, Emerson Martins e Tomas Bastos; Gabriel Silva e Vitor Feijão.

Com os ingressos ainda à venda, a expectativa do Grêmio é de mais 30 mil torcedores apoiando o time em mais uma decisão.