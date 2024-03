Leila Pereira fala sobre Daniel Alves e Robinho; CBF segue calada

Leila Pereira, presidente do Palmeiras e atualmente na chefia da delegação da seleção brasileira, se posicionou sobre os casos de Daniel Alves e Robinho. Ela disse que ninguém fala sobre Daniel Alves e Robinho em Londres, onde a seleção está. Mas que ela se sente na obrigação de comentar. A CBF não se posicionou até agora. A presidente do Palmeiras entende que os casos dos ex-jogadores da seleção é um tapa na cara das mulheres.

O Tribunal de Barcelona aceitou a liberação provisória de Daniel Alves em troca de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 mi). Já Robinho deve cumprir pena de nove anos em regime fechado após o STJ decidir que a pena da justiça italiana precisa ser cumprida no Brasil. Daniel Alves e Robinho cometeram estupro em 2023 e 2013, respectivamente.

"Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte", disse Leila, ao UOL.