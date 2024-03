Zagueiro italiano nega racismo contra brasileiro; caso será investigado

Acerbi, zagueiro da Inter de Milão, negou que tenha praticado racismo contra Juan Jesus, do Napoli, durante duelo entre as duas equipes no último domingo (17). O defensor brasileiro reiterou a acusação.

O jogador italiano afirmou que o que aconteceu foi um mal-entendido. À imprensa italiana, em Milão, Acerbi negou ainda que tenha pedido desculpas específicas a Juan Jesus, como o brasileiro afirmou após o jogo.

Zagueiro brasileiro do Napoli acusa jogador da Inter de Milão de racismo



Acerbi foi desconvocado da seleção italiana. Como consequência do episódio, Acerbi foi cortado do grupo comandado por Luciano Spalletti. A Federação informou que o jogador conversou com os companheiros e que a decisão foi tomada para preservar o grupo e o próprio atleta.



"Nunca disse nenhuma frase racista, estou tranquilo. Sou profissional há 20 anos e eu sei o que disse. Nenhuma palavra desse tipo saiu da minha boca. Foi ele que me entendeu mal. Eu lamento que tenha sido cortado da seleção. [...] Um pedido de desculpas ao Juan Jesus? Acho que foi outro mal-entendido. Muita coisa acontece em campo, é normal. Quando jogamos futebol, falamos algumas coisas e, quando o jogo acaba, nos cumprimentamos e as coisas voltam ao normal", disse Acerbi, em entrevista à imprensa italiana.



Juan Jesus rebateu as palavras de Acerbi nas redes sociais. O brasileiro deu mais detalhes do caso, após as declarações do zagueiro italiano, dizendo que a versão do jogador da Inter de Milão é completamente oposta ao que aconteceu.



"Saia daqui, seu preto! Você é só um preto!". De acordo com Juan Jesus, essas foram as palavras proferidas por Acerbi que o fizeram procurar o árbitro da partida. Depois disso, segundo o brasileiro, o zagueiro adversário pediu desculpas.



"Para mim, o assunto estava acabado no campo com o pedido de desculpas do Acerbi. Honestamente, eu preferiria não mexer em algo tão desprezível como o que eu sofri. nesta terça-feira (19), porém, eu li as declarações do Acerbi e elas são opostas ao que ele mesmo disse em campo e com as evidências, que também podem ser vistas em vídeos, com leitura labial inequívoca do pedido de desculpas. Então, volto ao tema. O racismo deve ser combatido aqui e agora. Acerbi me disse: 'Saia daqui, seu preto! Você é só um preto!'. Depois de eu protestar com o árbitro, ele admitiu que havia errado e me pediu desculpa, dizendo: 'Para mim, preto é um insulto como qualquer outro'. nesta terça-feira (19), ele mudou a sua versão e disse que não houve insulto racista", afirma publicação de Juan Jesus nas redes sociais.



Justiça esportiva italiana pediu investigação do caso. Agora, cabe ao Ministério Público local apresentar um relatório com os fatos coletados, bem como novos depoimentos dos atletas. As imagens e leituras labiais também serão usadas na investigação.