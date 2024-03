Inter conhece adversários na Sul-Americana

O Inter conheceu na noite desta segunda-feira (18), os três adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Campeão do torneio em 2009, o time de Eduardo Coudet caiu no Grupo C, onde terá pela frente os argentinos do Berlgrano, Delfín, do Equador, e o Real Tomayapo. da Bolívia.

A competição inicia entre os dias 2 e 4 de abril. O Colorado já sabe que fará sua estreia fora de casa, diante do Belgrano. As datas dos confrontos serão definidas em uma reunião com as emissoras detentoras das transmissões, nesta terça-feira (19).

Confira os grupos sorteados:

Grupo A: Defensa y Justicia (Argentina), Independiente Medellín (Colômbia), Universidad César Vallejo (Peru) e Always Ready (Bolívia)

Grupo B: Cruzeiro, Unión La Calera (Chile), Universidad Católica (Equador) e Alianza FC (Colômbia)

Grupo C: Inter, Delfín (Equador), Belgrano (Argentina) e Real Tomayapo (Bolívia)

Grupo D: Boca Juniors (Argentina), Fortaleza, Nacional Potosí (Bolívia) e Sportinvo Trinidense (Paraguai)

Grupo E: Athletico Paranaense, Danubio (Uruguai), Sportivo Ameliano (Paraguai) e Rayo Zuliano (Venezuela)

Grupo F: Corinthians, Argentinos Juniors (Argentina), Racing (Uruguai) e Nacional (Paraguai)

Grupo G: Lanús (Argentina), Metropolitanos (Venezuela), Cuiabá e Deportivo Garcilaso (Peru)

Grupo H: Racing (Argentina), Coquimbo Unido (Chile), Sportivo Luqueño (Paraguai) e Red Bull Bragantino

Calendário de jogo:

Fase de grupos

Rodada 1: 2 a 4 de abril

Rodada 2: 9 a 11 de abril

Rodada 3: 23 a 25 de abril

Rodada 4: 7 a 9 de maio

Rodada 5: 14 a 16 de maio

Rodada 6: 28 a 30 de maio

Playoffs — 16 a 18 e 23 a 25 de julho

Oitavas de final — 13 a 15 e 20 a 22 de agosto

Quartas de final — 17 a 19 e 24 a 26 de setembro

Semifinal — 22 a 24 e 29 a 31 de outubro

Final — 23 de novembro