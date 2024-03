Handebol do Brasil faz jogo duro com Espanha por Paris 2024, mas perde jogo e vaga no fim

A seleção brasileira masculina de handebol flertou com a vaga olímpica, mas acabou perdendo da Espanhol por 28 a 26, em Granollers, neste domingo (17). Depois de empatar por 26, o time nacional acabou sofrendo dois gols nos minutos finais e não estará nos Jogos de Paris 2024.



Jogando em casa, os espanhóis fizeram muita festa ao final dos 60 minutos, com direito a pulos e giro em roda no meio da quadra. Fecharam o Pré-Olímpico Mundial com três vitórias. A segunda vaga ficou com a Eslovênia, que superou o Bahrein por 32 a 26.



Foi a melhor apresentação brasileira no Pré-Olímpico. E uma pena que a vaga não veio. Jogando bem desde o início, a seleção deu sufoco na equipe local, que por vezes ficou desesperada em campo. No intervalo, os europeus venciam por apenas um jogo de vantagem.

Ciente que só a vitória interessava, os comandados de Marcus Tata começaram cometendo alguns erros no começo da etapa final e ficaram atrás do placar com 20 a 16 e depois 23 a 17.



Com reação impressionante, o Brasil buscou o 23 a 23 graças ao bom jogo dos armadores João Pedro e Bryan e com Petrus comandando a defesa. A igualdade se repetiu quando faltavam menos de dois minutos. A seleção brasileira acabou sofrendo outro gol e viu Petrus parar no goleiro espanhol. Os donos da casa anotaram novamente e garantiram a vaga.



