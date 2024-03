Max Verstappen vence GP da Arábia Saudita e chega a 100 pódios na Fórmula 1

Max Verstappen conquistou a nona vitória consecutiva na Fórmula 1, a segunda na temporada e a 56ª da carreira ao vencer com extrema facilidade, neste sábado, o Grande Prêmio da Arábia Saudita. A Red Bull fez a segunda dobradinha ao colocar Sergio Pérez em segundo. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio, o centésimo do holandês.



O atual tricampeão, no entanto, não conseguiu fazer a melhor volta da corrida. Lewis Hamilton, nono colocado, vinha levando este ponto para casa, mas o deixou escapar para Leclerc, na volta derradeira da corrida.



A corrida

Assim como foi no Bahrein, Verstappen garantiu a vitória na largada. Enquanto Pérez e Leclerc travaram uma batalha pelo segundo lugar. O monegasco até chegou a se defender bem, mas por pouco tempo. O mexicano ultrapassou o rival e ficou no conhecido 'marasmo', sem ameaçar o tricampeão mundial.



A corrida até deu indício de que seria emocionante quando Lance Stroll acertou a barreira de proteção e acionou o safety car. Vários pilotos aproveitaram para ir aos boxes. Lando Norris foi uma das exceções e chegou a liderar, mas foi rapidamente ultrapassado pela dupla da Red Bull, que conquistaram a segunda dobradinha na temporada.



O piloto da Aston Martin, inclusive, não foi o único a deixar a corrida. Logo na primeira volta, Pierre Gasly abandonou logo na primeira volta ao reclamar de problemas no carro. Destaque negativo também para Fernando Alonso, que, mesmo tirando o máximo do carro, chegou apenas na quinta colocação.



A emoção ficou por conta de Oliver Bearman, que conseguiu um notável sétimo lugar. O piloto de 18 anos substituiu Carlos Sainz, que precisou passar por uma cirurgia de apendicite. Ele, inclusive, esteve no padoque e acompanhou o bom desempenho da Ferrari na Arábia Saudita.



Confira a classificação final do GP Bahrein de F-1:



1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h31min44s742

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 13s643.

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 18s639.

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 32s007.

5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 35s759.

6º - George Russell (ING/Mercedes), a 39s936.

7º - Oliver James Bearman (ING/Ferrari), a 42s679.

8º - Lando Norris (ING/McLaren), a 45s708.

9º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 45s850.

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 75s688..

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 87s820.

12º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta.

13º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 1 volta.

14º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1 volta.

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta.

16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 1 volta.

17º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1 volta.

18º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 1 volta.

Não completaram: Lance Stroll (CAN/Aston Martin) e Pierre Gasly (FRA/Alpine).