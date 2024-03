Michael marca, Al-Hilal vence e iguala recorde de vitórias seguidas

Jogando em casa, o Al-Riyadh, comandado pelo brasileiro Odair Hellmann, deu trabalho, mas não conseguiu impedir mais uma vitória do Al-Hilal nesta sexta-feira (8), desta vez por 3 a 1. Com o resultado, os comandados de Jorge Jesus chegaram a 27 triunfos seguidos, igualando o recorde mundial no quesito.

O Al-Hilal perdeu um pênalti no primeiro tempo. Em um jogo que parecia ataque contra defesa, os comandados de Jorge Jesus dominaram amplamente os 45 minutos iniciais e até criaram boas chances - na melhor delas, Mitrovic bateu pênalti no canto e Campaña defendeu. O placar continuou zerado até o intervalo.

Surpresa no início do segundo tempo. Em uma das raras investidas no ataque, o Al-Riyadh abriu o placar no início da etapa complementar. Aos sete minutos, após cruzamento fechado, Al-Bulaihi desviou na primeira trave e encobriu o goleiro Bono, abrindo o placar para os donos da casa.

Dupla titular foi acionada para mudar o jogo. Depois de sofrer o gol, Jorge Jesus lançou mão de dois titulares que começaram o jogo no banco, poupados: Milinkovic-Savic e Rúben Neves. E deu certo. O Al-Hilal melhorou e Mitrovic sofreu pênalti. Desta vez, Rúben Neves bateu e empatou a partida.

Michael marcou o gol da virada. Depois de marcar, Rúben Neves ainda deu o passe para o gol da virada. Ele cruzou da esquerda para a segunda trave e o baixinho Michael subiu livre e cabeceou, sem ângulo, mas com força e direção para superar Campaña e virar o jogo. Depois, Malcom ainda sofreu um pênalti e Mitrovic converteu para fechar o placar.

Outro brasileiro foi importante na partida. O árbitro Wilton Pereira Sampaio participou de lances importantes, como as marcações dos três pênaltis - o primeiro com auxílio do VAR. Ele também anulou uma penalidade máxima para o Al-Hilal no primeiro tempo. A marca de 27 vitórias seguidas, igualada pelo Al-Hilal hoje, foi estabelecida em 2016 pelo The New Saints, do País de Gales.

Na próxima terça-feira (12), o Al-Hilal pode quebrar o recorde. A equipe encara o Al-Ittihad no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Os comandados de Jorge Jesus venceram a ida por 2 a 0. Com a vitória, o Al-Hilal chegou a 65 pontos e abriu doze de vantagem para o Al-Nassr, vice-líder. O Al-Riyadh é o 15º, com 23 pontos, e luta contra o rebaixamento.

Maiores sequências de vitórias seguidas na história do futebol:

27 vitórias: The New Saints (País de Gales) - 2016 e Al-Hilal (Arábia Saudita) - 2023

26 vitórias: Ajax (Holanda) - 1971/1972

25 vitórias: Ajax (Holanda) - 1955

24 vitórias: Coritiba (Brasil) - 2011

23 vitórias: Bayern de Munique (Alemanha) - 2020

22 vitórias: Real Madrid (Espanha) - 2014

21 vitórias: Manchester City (Inglaterra) - 2020/2021

20 vitórias: Rangers (Escócia) - 2013