Carlos Sainz é diagnosticado com apendicite e fica fora do GP da Arábia Saudita de F-1

Carlos Sainz está fora do Grande Prêmio da Arábia Saudita. A Ferrari anunciou, nesta sexta-feira (8), que ele foi diagnosticado com uma apendicite e vai precisar se submetido a uma cirurgia. Assim, a partir do terceiro treino livre, ele será substituído pelo piloto inglês Oliver Bearman, reserva da escuderia.



O mexicano participou dos primeiros treinos livres para a corrida e, após a segunda sessão, terminou a tomada de tempos na sétima colocação. No comunicado, a escuderia italiana prestou sua solidariedade. "A família Ferrari deseja uma rápida recuperação", comunicou a equipe.

Nesta rotina de treinos para a segunda etapa, ele não compareceu às tarefas de mídia no circuito de Jeddah já por conta de mal-estar. Sua participação no primeiro dia de treinos chegou a ser colocada como dúvida.



A apendicite é a inflamação ou infecção do apêndice, um pequeno órgão no início do intestino grosso. Na maioria dos casos, provoca dores moderadas e intensas, e requer medicação para evitar complicações ou ainda intervenção cirúrgica.



Olive Bearman, seu substituto para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, está em seu segundo ano de Fórmula 2. Formado na Academia de Pilotos da Ferrari, ele foi campeão da Fórmula 4 italiana e da F4 alemã.