Cavaliers conseguem virada no final e encerram sequência de vitórias dos Celtics na NBA

Tendo como palco o Rocket Mortage FieldHouse, e sob o apoio de uma fanática torcida, o Cleveland Cavaliers obteve uma vitória épica na madrugada desta quarta-feira (6), ao derrotar o favorito Boston Celtics por 105 a 104, em uma virada épica na NBA. De quebra, o time do técnico Joe Mazzulla ainda teve interrompida uma sequência de onze vitórias consecutivas.



Em um duelo guiado pela emoção até o final, a partida teve um início com domínio dos visitantes. Comandados por Jayson Tatum, que marcou 26 pontos e ainda pegou 13 rebotes, os Celtics chegaram a ter uma vantagem de 16 pontos até o terceiro quarto. Na parte final, porém, o jogo apresentou um inesperado desfecho.



O protagonista para a virada do placar tem nome e sobrenome: Dean Wade. O ala-pivô converteu cinco arremessos de três e colocou o Cleveland à frente no placar faltando pouco mais de dois minutos para o fim.

Los Angeles Lakers bate Oklahoma City Thunder com atuação decisiva de Russell

Os Celtics não se renderam, voltaram a liderar o marcador mas,. Dos 23 pontos que anotou no confronto, 20 foram assinalados no quarto período."Eu tenho boas mãos. Isso foi simplesmente incrível. Muito legal.", disse o destaque do jogo.ao fazer um "double-double": 21 pontos e 12 rebotes. No entanto, ele se rendeu à bela jornada do companheiro. "O Wade foi simplesmente decisivo. E quando a torcida nos apoiou no último período, sabíamos que a vitória era possível", comentou.Em uma rodada com nove jogos, o. O duelo, que foi definido na prorrogação, contou com um Kevin Durant cirúrgico no final: ele marcou oito de seus 35 pontos no duelo.Eficiente nos arremessos,. Pegou oito rebotes e ainda contribuiu com cinco assistências. "A equipe provou estar com o emocional em dia e conseguimos ir bem na prorrogação.", anotou 28 pontos, mas não conseguiu evitar o revés diante de sua torcida. "Foi uma grande partida, mas não fomos decisivos no final e o jogo acabou indo para a prorrogação. Ali eles foram mais eficientes", comentou.Em outro jogo da rodada da NBA, o. Apesar do brilho individual, no entanto, o jogador esloveno não conseguiu levar o seu time à vitória no duelo com o Indiana Pacers, que venceu a disputa por 137 a 120.ao marcar 39 pontos, pegar 10 rebotes e fazer ainda 11 assistências. Apoiado em uma atuação coletiva, no entanto, o Indiana Pacers conseguiu fazer frente aos donos da casa e obteve um importante resultado.