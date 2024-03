Após 'caso Wallace', CBV lança curso sobre uso consciente das redes

Nesta terça-feira (5), a Confederação Brasileira de Voleibol lançará um curso sobre o uso consciente nas redes sociais. A ação faz parte da campanha "Você Inspira, o Mundo Muda", liderada pela entidade após o caso envolvendo o atleta Wallace Souza e o presidente Lula.

"A campanha é direcionada a todo o universo do vôlei, não somente ao atleta. A ideia é que a gente possa atender todo mundo que milita dentro da modalidade, comissões técnicas, dirigentes, etc. É um convite mais amplo para que todos participem e entendam esses novos tempos que nós estamos vivendo, onde todos nós temos vozes nas redes sociais: o que a gente fala repercute, tudo quando a gente tem uma certa notoriedade", disse Henrique Netto, diretor de Novos Negócios da CBV, à reportagem.

Wallace foi punido pelo Conselho de Ética do COB no início do ano passado por "incitar a violência", em publicações nas redes sociais em que fala sobre dar "tiro em Lula". Ainda segundo Netto, a ideia agradou tanto que o Comitê Olímpico do Brasil e o Ministério do Esporte planejam extrapolar a campanha às outras federações e, assim, atingir todas as pessoas envolvidas com esporte no país. Além do curso, a entidade produziu campanhas publicitárias sobre o tema.

"Nos três módulos, nós trabalharemos o esporte além das quadras, destacando como essas vozes impactam a vida das pessoas, como as mídias sociais funcionam, como é que podem alavancar e potencializar as respectivas carreiras. Também falaremos sobre os perigos, como o uso errado pode fazer o inverso acontecer, e como é que os esportistas podem usar essas ferramentas digitais nesta segunda feira (4) para construção de imagem", explicou o diretor. Assim como todos os atletas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Wallace é um dos convidados a participar do curso.

"Inclusive, já na campanha de publicidade, todos os clubes estão indicando os atletas que eles querem que a gente trabalhe nas publicações de apoio à iniciativa do bom uso nas redes. O convite para a participação no curso foi feito a todos eles, a gente espera muito que o Wallace e todos os jogadores do Sada, além dos outros clubes, se envolvam. Procuramos pela adesão em massa", destacou Henrique Netto.



A CBV espera que esse curso de capacitação seja o primeiro entre muitas campanhas. Henrique Netto revelou que a entidade planeja outros movimentos que abordarão temas como racismo e assédio.