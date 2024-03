Celtics arrasam Warriors por 52 pontos de diferença com show de Brown e do aniversariante Tatum

O Boston Celtics entrou em quadra neste domingo com sentimento de vingança diante do Golden State Warriors e impôs a quarta maior derrota da história à franquia de São Francisco, com humilhantes 140 a 88. Ainda revoltados com a perda do título há dois anos e por levar a virada na prorrogação na casa do oponente nesta temporada, o líder disparado precisou de pouco mais de um quarto para definir a 11ª vitória seguida em dia de recordes.



Pela primeira vez na história da NBA, uma equipe consegue superar três rivais em uma mesma edição por 50 ou mais pontos de diferença. Além dos Warriors, o Boston já havia arrasado com o Brooklyn Nets, por 136 a 86, e o Indiana Pacers, por 155 a 104 na campanha de 48 triunfos e somente 12 derrotas.



Foi o melhor primeiro tempo da história dos Celtics, com 82 pontos - e o pior de Steve Kerr no comando dos Warriors. O time da casa acertou 25 bolas de três. Em contrapartida, os visitantes fizeram sua pontuação mais baixa na temporada antes do intervalo, com somente 38 - até então, 43 era a marca ruim.

Antes do descanso, a diferença bateu 45 pontos, com 79 a 34. No jogo, o Boston chegou a abrir 56. Os 82 a 38 no intervalo vieram com os Warriors sem nenhum acerto de três. Stephen Curry, que jogou com um problema no joelho, errou suas nove tentativas do perímetro e só anotou quatro pontos em 13 arremessos.



A partida só teve graça até 21 a 21. Depois, os Celtics fizeram 23 a 1 e com 44 a 22 ao fim do primeiro quarto já tinham a vitória encaminhada. Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green nem voltaram para a reserva após o intervalo. Só com o terceiro quarto já quase no fim que apareceram para prestigiar os reservas. Assim como o Boston não precisou de suas estrelas nos dois períodos finais.



Jaylen Brown foi o cestinha com 29 pontos, diante de 27 de Jayson Tatum, que completou 26 anos com festa, parabéns da torcida por mais de uma vez e viu até a "ola" no TD Garden. E ambos apenas descansaram no segundo tempo.



"É uma sensação ótima, mas, ao mesmo tempo, sempre dentro da humildade", disse Brown, que se envolveu com polêmica ao "diminuir" Curry no jogo da Califórnia antes da virada. "Não consideramos o jogo garantido (após o início arrasador). Mas não viemos brincar e é assim que mostramos o nosso respeito pelo jogo, cuidamos do garrafão e defendemos bem. É muito respeito pelos Golden State Warriors, mas sentimos que agora é a nossa hora", afirmou, confiante em conquistar o 18º título e acabar com jejum de 17 anos.



"Da maneira como eles têm jogado, parecem muito seguros de si mesmos em sua identidade e em quem são", disse Curry. "Damos os créditos a ele, que saíram bem e nos superaram esta noite desde o início. Foi uma daquelas apresentações perfeitas em um dia difícil para nós", explicou.



"Da maneira como eles têm jogado, parecem muito seguros de si mesmos em sua identidade e em quem são", disse Curry. "Damos os créditos a ele, que saíram bem e nos superaram esta noite desde o início. Foi uma daquelas apresentações perfeitas em um dia difícil para nós", explicou.

"Boston foi incrível e não conseguiríamos vencê-los hoje", completou Steve Kerr. "Não foi um dia de folga para Steph, embora ele provavelmente precisasse. Ele jogou tão bem e por tanto tempo este ano, espero que nos próximos dias ele recarregue as energias", concluiu o técnico dos Warriors, lamentando a baixa produtividade de sua estrela por jogar no sacrifício pelo problema no joelho.

Confira os resultados deste domingo (3):

Dallas Mavericks 116 x 120 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 140 x 88 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 88 x 89 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 113 x 91 Detroit Pistons

Toronto Raptors 111 x 106 Charlotte Hornets



Cleveland Cavaliers 98 x 107 New York Knicks

San Antonio Spurs 117 x 105 Indiana Pacers

Phoenix Suns 110 x 118 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos de segunda-feira (4):