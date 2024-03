Gabriel Medina é campeão do ISA Games e conquista vaga para os Jogos Olímpicos de Paris

Gabriel Medina estará nos Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro assegurou a vaga neste domingo (3). Ele venceu o Isa Games, disputado em Porto Rico. Com isso, o Brasil foi campeão por equipes da competição e teve direito a uma vaga extra em Paris, herdada por Medina. Como ele foi o brasileiro mais bem colocado no torneio -Yago Dora caiu antes das semifinais-, a vaga fica com ele.



Foi uma disputa acirrada entre os países. Além do Brasil, França e Espanha ainda tinham chances de ganhar a competição. Os espanhóis ficaram pelo caminho com a eliminação de Andy Criere na repescagem anterior às semifinais, e a disputa ficou entre os outros dois países.



Como Dora também foi eliminado, Medina tinha de ganhar o torneio e torcer para que nenhum francês ficasse em segundo. E foi o que aconteceu. Na final, Medina venceu com pontuação de 16.40, e o marroquino Ramzi Boukhiam ficou na segunda colocação, com 15.34.



Os representantes brasileiros no surfe masculino nos Jogos de Paris -as provas da modalidade serão disputadas no Taiti- serão, além de Medina, Filipe Toledo e João Chianca, o Chumbinho.



Vai ser a segunda vez que o Surfe estará presente nas Olimpíadas. Na estreia, nos Jogos de Tóquio-2020, o Brasil ganhou a medalha de ouro na disputa masculina, com Ítalo Ferreira.