Aplausos após derrota indicam confiança da torcida do Corinthians

O Corinthians foi superado pela Ponte Preta na Neo Química Arena e vive uma situação delicada neste Campeonato Paulista, mas os torcedores descartam o cenário de terra arrasada e veem no time de António Oliveira uma boa perspectiva para a sequência da temporada. Os jogadores do Corinthians deixaram a Neo Química Arena sob aplausos da torcida na noite deste domingo (25), após a derrota por 1 a 0 para a Ponte, pela 10ª rodada do Paulistão.

Para muitos torcedores, o tropeço não refletiu o que foi o jogo. O Timão martelou a Ponte, mas não conseguiu balançar a rede. Os números mostram 29 finalizações corintianas contra cinco do adversário.

Apesar de estar cada vez mais distante das quartas de final do Paulistão, a equipe alvinegra vem numa crescente com António. O técnico só conheceu sua primeira derrota agora, depois de 4 partidas invicto (três vitórias e um empate conquistado no apagar das luzes contra o Palmeiras).

Além dos resultados, os torcedores viram melhoras táticas e técnicas. Yuri balançou a rede quatro vezes sob o comando de António, que também promoveu a titularidade de Wesley, um dos atletas importantes nesta reconstrução do time desde a saída de Mano Menezes. Também é possível notar a transformação no ambiente do clube. António voltou a elogiar publicamente os jogadores, valorizando a entrega dos atletas nesta sequência.

António Oliveira exaltou a atitude da torcida em coletiva pós-jogo. Para o treinador, os torcedores queriam ver uma vitória do Corinthians, mas ficaram satisfeitos pela vontade demonstrada pelos atletas.

"Estamos frustrados pelo resultado. Um clube como o Corinthians tem que ganhar constantemente, mas há uma coisa que eles fizeram e que retrata muito do que é o corintiano. Os jogadores deram tudo, se entregaram de corpo e alma nesta causa, e nisso eles estão parabéns. Quero agradecer a eles pelo apoio do início ao fim. Independentemente do resultado, eles fizeram o juízo final de que os jogadores deram tudo de si em campo", disse António Oliveira.

O volante Raniele também agradeceu os aplausos recebidos na saída de campo, mas pontuou que ainda não está "entregando o suficiente" dentro de campo. "Mostra que eles entendem que a gente está se entregando. É agradecer aos torcedores que até o último lance estava apoiando. Apesar dos aplausos, estamos devendo e precisamos vencer os jogos. A gente está se entregando, mas não o suficiente", afirmou Raniele.

O próximo compromisso dos alvinegros será em casa, contra o Santo André, no sábado (2), às 16h (de Brasília). Depois, a equipe de Itaquera encara o Água Santa no Distrital de Inamar, no dia 10 de março, na última rodada do Paulista.