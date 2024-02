Rayssa Leal fica em segundo e Giovanni Vianna em quarto na primeira etapa da SLS

A abertura da Street League Skateboarding (SLS) Championship Tour 2024 teve dois brasileiros entre as primeiras colocações. A bicampeã mundial da SLS Rayssa Leal e o campeão mundial Giovanni Vianna foram os únicos brasileiros a chegar à final, terminando na segunda e quarta posições de suas categorias, respectivamente. O SLS Paris foi realizado no sábado (24), na capital francesa. Com informações da assessoria da SLS no Brasil.

No feminino, Rayssa começou bem nas voltas de 45 segundos. A brasileira de 16 anos só falhou na última manobra na primeira volta e conseguiu 6,1 pontos. Já na segunda volta, ficou com 3,5 pontos. A fadinha ficou atrás apenas da australiana Chloe Covell, que fez uma volta de 8,0 pontos.

Já na parte das manobras, a maranhense errou a primeira, mas se recuperou com um 8,5 e um 7,8. Na quarta tentativa, o skate escapou por pouco e Rayssa entrou na última rodada na quinta posição. A pressão não abateu a bicampeã mundial, que conquistou a sua melhor nota na última tentativa, um 8,8. Com isso, fechou a etapa apenas um ponto atrás da campeã Chloe Covell, 32,2 x 31,2 pontos.

O paulista Giovanni Vianna foi o único representante brasileiro na final. O destaque ficou com as manobras, tendo alcançado duas notas nove. Contudo, não conseguiu acertar uma terceira manobra, tendo terminado apenas com a soma de três notas, duas manobras e uma volta. Assim, o brasileiro terminou na 4ª colocação com a somatória de 26,8.

Ranking do SLS Championship Tour

foram justamente Rayssa Leal e Giovanni Viana os campeões do Super Crown em casa Com as novas regras determinadas pela SLS, os pontos acumulados nas oito etapas do ano determinarão os atletas classificados para o SLS Super Crown World Championship, a grande final do torneio, que acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, em São Paulo, pelo segundo ano consecutivo. Em 2023,. Ou seja, apesar de não terem ficado no lugar mais alto do pódio, os pontos acumulados pelos brasileiros são positivos para a somatória para a etapa decisiva da SLS.

Feminino:



1. Chloe Covell - 32.2

2. Rayssa Leal - 31.2

3. Yumeka Oda - 30.2

4. Liz Akama - 23.9

5. Momiji Nishiya - 22.9

6. Funa Nakayama - 14.8

Masculino:

1. Aurelien Giraud - 36.4

2. Gustavo Ribeiro - 27.2

3. Nyjah Huston - 27.1

4. Giovanni Vianna - 26.8

5. Sora Shirai - 22.8

6. Vicent Milou - 16.6