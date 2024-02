Raphael Veiga retorna no Palmeiras e Naves lamenta lesão de Gustavo Gómez

O Palmeiras ganhou um reforço de peso para a próxima partida no Campeonato Paulista. Ausente diante de São Bernardo e no clássico com o Corinthians, o meia Raphael Veiga está recuperado da infecção ocular e volta à equipe no sábado (24), às 18h, diante do Mirassol.



O jogador estava relacionado para encarar o arquirrival Corinthians na Arena Barueri, no domingo (25), mas acabou vetado no aquecimento após acusar sensibilidade na visão. Foi cortado até do banco de reservas para evitar complicações. Nesta quarta-feira (21), na reapresentação do elenco, treinou normalmente e está à disposição de Abel Ferreira.



O treinador, por outro lado, não terá o capitão Gustavo Gómez, que fraturou um dedo do pé esquerdo e será desfalque por alguns jogos. Naves, jovem da base que entrou no lugar do paraguaio, lamentou a lesão, mas espera dar conta do recado enquanto for o substituto - o Palmeiras usou três zagueiros no clássico, mas pode voltar ao esquema tradicional diante do Mirassol.

LEIA TAMBÉM: Corinthians confirma lesões de Cássio e Yuri Alberto após clássico



"Sinto muito pelo Gustavo (Gómez), torço pela recuperação dele. É um ótimo jogador, uma referência para mim e para todos", disse Naves. "Espero aproveitar a oportunidade nos minutos que eu tiver. Estou feliz pelo meu momento e que possam vir mais oportunidades e que eu possa aproveitá-las", afirmou.



O zagueiro aprovou sua apresentação no clássico, apesar do empate no fim. "Foi o meu primeiro Derby e espero que tenha sido o primeiro de muitos que estão por vir. Acho que tive um bom desempenho, uma boa atuação", avaliou. "É fruto do trabalho e espero continuar da melhor forma para ter bons resultados. Coletivamente, foi como o professor Abel disse: 'tivemos um bom desempenho por 87 minutos, mas, infelizmente, ali nos cinco minutos finais acabamos desligando e tomamos o empate'. Vamos seguir nosso caminho que colheremos os frutos lá na frente", previu. "Sinto muito pelo Gustavo (Gómez), torço pela recuperação dele. É um ótimo jogador, uma referência para mim e para todos", disse Naves. "Espero aproveitar a oportunidade nos minutos que eu tiver.e que possam vir mais oportunidades e que eu possa aproveitá-las", afirmou.O zagueiro aprovou sua apresentação no clássico, apesar do empate no fim. "Foi o meu primeiro Derby e espero que tenha sido o primeiro de muitos que estão por vir. Acho que tive um bom desempenho, uma boa atuação", avaliou. "É fruto do trabalho e espero continuar da melhor forma para ter bons resultados. Coletivamente, foi como o professor Abel disse: 'tivemos um bom desempenho por 87 minutos, mas, infelizmente, ali nose tomamos o empate'. Vamos seguir nosso caminho que colheremos os frutos lá na frente", previu.