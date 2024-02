Inter bate o Novo Hamburgo de virada e mantém boa fase antes do Grenal

Embalado pela boa fase no Campeonato Gaúcho, o Inter até foi surpreendido no começo, mas virou sobre o Novo Hamburgo e venceu pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela 9ª rodada neste domingo (18), no Estádio do Vale. Com o triunfo, os comandados de Eduardo Coudet se mantém líderes, e chegam motivados para o Grenal do próximo domingo (25).

Mesmo que sem o controle das ações no início do confronto, os mandantes foram mais efetivos e largaram na frente aos 11 minutos, com gol de Parede, que subiu mais que todo mundo no cruzamento e testou como manda o manual: no canto, em direção ao chão, sem chances para Anthoni.

A resposta colorada veio aos 28, em cobrança de lateral que pegou a defesa de surpresa, acionando Valencia em profundidade. O equatoriano, então, cruzou para trás e Alan Patrick chegou livre para completar, deixando tudo igual no marcador.

Na sequência, em um lance inacreditável, Marcão testou no escanteio e carimbou a trave. A bola passou na linha do gol, e no rebote, do outro lado da pequena área, Valencia se atirou na frente e bloqueou o chute.

A virada alvirrubra veio com o garçom do empate. Aos 44, Valencia brigou com os zagueiros e finalizou do jeito que deu, acertando no canto e levando seu time com a vantagem para o vestiário.

Determinado a matar o jogo cedo, os visitantes foram certeiros em uma infiltração que saiu dos pés de Aránguiz, que lançou nas costas da defesa para Bruno Henrique cruzar na cabeça de Wanderson, que sem nenhum trabalho, concluiu para o fundo da rede.

O duelo ficou morno, com o Colorado administrando a vantagem sem sofrer sustos. A participação de Patrick, vindo do banco do Noia, chamou atenção. Em 13 minutos, o jogador levou dois cartões amarelos e foi expulso.

Já no último lance, Lucca fez fila e Valencia saiu na cara do gol, mas desperdiçou a oportunidade. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou a partida aos 49 minutos.

Novo Hamburgo (1) Maticoli; Anilson, Marcão, Santiago e Raí; Robson, Filipe Fraga (Savio), Paulinho Dias (Erick) e Garré (Patrick); Tanque (Muniz) e Parede (Barbieri). Técnico: Edinho Rosa.

Inter (3) Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan) e Renê; Aránguiz (Gustavo Prado), Bruno Henrique (Hyoran), Alan Patrick (Rômulo) e Wanderson; Alario (Lucca) e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Francisco Soares Dias.